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Gümrük'te rüşvet operasyonu: 5'i gümrük çalışanı 9 kişiye gözaltı

Mersin'de, rüşvet karşılığında vergi almadan transit geçiş sağladıkları iddiasıyla 5'i gümrük çalışanı 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 11:56
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli bazı kişilerin, gümrük müşavirliği hizmeti veren firmalar için usulsüzlük yaptığını tespit etti.

Araçların transit geçişlerinde ödenmesi gereken vergilerin rüşvet karşılığında ödenmeyerek beyannamelere sahte makbuzlar koyulduğunu belirleyen ekipler, toplamda 306 beyannamede usulsüzlük buldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin birçok adrese düzenlediği operasyonda 5 gümrük çalışanı ile 4 şirket yetkilisi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

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