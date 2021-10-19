Kur artışı sonrası otomobil listelerinde hareketlenme başladı

Geride bıraktığımız haftadan beridir döviz kurunda yaşanan ani sıçramalarla birlikte pek çok endüstride gergin bir bekleyiş hakim. İçerisinde bulunduğumuz ekim ayının listelerinde ağırlıklı olarak zamların yansıtıldığı otomobil pazarında ise tedirginlik biraz daha fazla. Çip krizi odağında ortaya çıkan tedarik zinciri sıkıntılarının halihazırdaki etkisiyle fiyat artışlarının beklendiği sektörde, iç pazardaki kur dalgalanması da çorbanın tuzu biberi olacak gibi görünüyor. Şimdiden 2022 için fiyat beklentilerinin yüzde 10'ün üzerinde artması üzerine görüşler

Sıfır kilometre sonrası ikinci el otomobil modellerinde de artışlar bekleniyor

Otomobil fiyatlarını revize eden ilk isimlerden birisi Renault Grubu

Son 1 haftada yaşanan döviz odaklı dinamiklerin geçici olmadığı artık daha net bir şekilde kendisini hissettiriyor. Bugün itibarıyla da devam eden yükseliş sonrası rekorların tazelendiği bir tablo karşımızda. Bu çerçevede "fiyatlar güncellenmektedir" mesajını gönderen ilk isimlerden birisi Renault Grubu oldu. Dün geceden itibaren beklemeye alınan listelerde Renault ile birlikte Dacia'nın yeni listeyi açıklaması bekleniyor. Bu durumuna önümüzdeki günlerde diğer markalar da kaçınılmaz şekilde dahil olacak. Sektörün önemli temsilcilerinden birisi olan Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın kısa süre önce yaptığı açıklamada, sıfır kilometre araçların Ocak 2022'de şu anki fiyatlardan yüzde 12 daha fazla bedelle gireceğinin öngörüldüğünü ifade etmişti.

Ozan ÖĞRETMENOĞLU / log.com