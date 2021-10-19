Okan Kurt'un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un saldırıya uğradığını ve mekandan çıkamadığını söylüyordu. Ortaya çıkan görüntülerde, Okan Kurt'un mekana gelen kişiye birden saldırdığı görülüyor.
Şarkıcı Demet Akalın, Beykoz'da eşi Okan Kurt'un işlettiği mekanda saldırıya uğradığını ve dışarıya çıkamadığını söyledi.
Tüm basın mensuplarının olay yerine gitmesini isteyen Demet Akalın, Okan Kurt'un hayatından endişe ettiğini belirterek emniyet ekiplerine de çağrıda bulundu.
Olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
TOKALAŞIP OTURDULAR
Görüntülerde, Okan Kurt'un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor.
Mekana gelen kişiler, Okan Kurt ile tokalaştıktan sonra masaya oturuyor.
OKAN KURT BİRDEN SALDIRDI
Konuşma sırasında bir anda sinirlenen Okan Kurt, yerinden kalkarak tartıştığı kişinin üzerine dikiliyor.
Okan Kurt, ardından tartıştığı kişiye saldırıyor ve arbede çıkıyor.
Mekanda çalışanlar araya girmeye çalışsa da Okan Kurt, tartışığı kişiyi yere yatırıp darbediyor.