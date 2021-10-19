Sosyal medyada gündem olmuştu...Valilik açıklama yaptı

Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesindeki bir düğünde müzisyenin darbedilmesiyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "ırkçı saldırı" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki bir düğün merasiminde bir müzisyenin saz çaldığı esnada bir kişi tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer aldığı hatırlatıldı.

Olayın 18 Ekim'de Atatürk Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erdal Erdoğan, salonda müzisyenlik yaptığı esnada düğün sahibinin akrabası olan H.K yanına gelerek kendisinden bir parça çalmasını istemiştir. Erdal Erdoğan'ın istek parçayı biraz sonra çalacağını söylemesi üzerine H.K. tarafından darbedilerek sazı kırılmıştır. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, müdahale ederek olayın büyümesini önlemiştir. Olayın ardından inceleme başlatılmış olup, adli süreç devam etmektedir. Düğün 17.00'de başlamış, olayın meydana geldiği 22.30'a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."