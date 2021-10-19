ÖTV'den muaf araç alan engellinin muhtaçlık maaşı kesiliyor

Engelli aileleri yasal düzenleme gereğince engelli bireyler adına ÖTV'den muaf araç alabilmektedir.

Ancak, bugüne kadar sorun teşkil etmeyen bu uygulama, 30 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle engelli aylıklarının kesilmesine neden olmuştur.

30 Eylül tarihli Vakıflar Yönetmeliğinde yapılan düzenleme gereğince engellinin üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu Yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinde engelli aylığı kesilmeye başlanmıştır.

Engelli aileleri, ÖTV'den muaf araçların genel olarak engelli bireylerin aileleri tarafından satın alınıp engellilerin hizmetinde kullanıldığı, araçların gelir getirici bir durumunun olmadığına dikkat çekerek yapılan yönetmelik düzenlemesinin tekrar ele alınmasını talep ediyorlar.