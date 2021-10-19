MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay tahliye edildi

ÖTV'den muaf araç alan engellinin muhtaçlık maaşı kesiliyor
ÖTV'den muaf araç alan engellinin muhtaçlık maaşı kesiliyor
Gümrük'te rüşvet operasyonu: 5'i gümrük çalışanı 9 kişiye gözaltı
Gümrük'te rüşvet operasyonu: 5'i gümrük çalışanı 9 kişiye gözaltı
Öğrencisi ile duygusal ilişki yaşayan müdürü zamanaşımı kurtardı
Öğrencisi ile duygusal ilişki yaşayan müdürü zamanaşımı kurtardı
Memleket Partisi'nin iki vekilinden Cumhur ittifakına destek
Memleket Partisi'nin iki vekilinden Cumhur ittifakına destek
Dışişlerinden diplomatlara: 'Kavala' açıklamanız hadsiz ve kabul edilemez!
Dışişlerinden diplomatlara: 'Kavala' açıklamanız hadsiz ve kabul edilemez!
Jandarma, nüfus ve emniyet görevlisi dahil suç örgütünden 14 gözaltı
Jandarma, nüfus ve emniyet görevlisi dahil suç örgütünden 14 gözaltı
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
41 ilde FETÖ operasyonu: 33'ü muvazzaf asker 158 gözaltı kararı
41 ilde FETÖ operasyonu: 33'ü muvazzaf asker 158 gözaltı kararı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
ABD: F-35 sorununun çözümü için Türkiye ile görüşüyoruz
ABD: F-35 sorununun çözümü için Türkiye ile görüşüyoruz
'Aşısızların özelde veya devlette çalışmasına izin verilmemeli'
'Aşısızların özelde veya devlette çalışmasına izin verilmemeli'
'2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz'
'2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz'
MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme talebi
MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme talebi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Cem Küçük: Hükümet 3600'ün yanında, EYT'yi de çalışıyor
Cem Küçük: Hükümet 3600'ün yanında, EYT'yi de çalışıyor
Davutoğlu'nun geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
Davutoğlu'nun geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi
Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
Ana sayfaHaberler Terör

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay tahliye edildi

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından yargılanan, etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilen sanık Sevilay'a, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartı uygulandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 13:06
Yazdır
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay tahliye edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için sanığa söz verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını belirten Sevilay, "Özbekistan imamı" olduğuna dair dava dosyasına giren ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını öne sürdü.

"Ülke imamı" olmadığını iddia eden Sevilay, önceki beyanlarında, sözde Özbekistan imamlarını deşifre ettiğini belirtti.

Sevilay, birçok sağlık sorunu bulunduğunu, tedavisi için tahliye olmak istediğini dile getirdi.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, Sevilay, hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar ile tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürbüz Sevilay'a, elektronik kelepçe takılacak.

- MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilmişti

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'ta Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

İddianameye göre, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Sanık Gürbüz Sevilay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

#FETÖ# Fetullahçı Terör Örgütü# Gürbüz Sevilay# MİT
Trabzon'da FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı
Trabzon'da FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı
Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Balıkesir'de 7'si muvazzaf asker, biri polis memuru 46 FETÖ gözaltısı
Balıkesir'de 7'si muvazzaf asker, biri polis memuru 46 FETÖ gözaltısı
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
41 ilde FETÖ operasyonu: 33'ü muvazzaf asker 158 gözaltı kararı
41 ilde FETÖ operasyonu: 33'ü muvazzaf asker 158 gözaltı kararı

Bu Habere Tepkiniz

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Öğretmene rotasyon mu geliyor?

Öğretmene rotasyon mu geliyor?

MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında "Bu yıl rotasyon yapılacak mı?" soruları gündeme gelmekte olup, MEB'in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan miktarlara göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 12,4 oranında artırılmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Topçam Dağında Hazan Mevsimi Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Topçam Dağında Hazan Mevsimi Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Tokat'ta bin 600 rakımlı Topçam dağında sonbaharla birlikte yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

TV8'de yeni sezonda ekranlara getirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu ifşa oldu Sosyal medya Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosundaki isimleri tek tek duyurdu.