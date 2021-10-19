O ilde kar etkisini artırıyor: Araçlar yolda mahsur kaldı

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yola zincirsiz çıkanlar da uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Sürücülerden Mevlüt Aslan, AA muhabirine, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Bahçesaray'a gidecektim ama kardan dolayı ilerleyemiyorum. Mecbur zincir takacağım. Yol gerçekten çok kötü. Kısa sürede çok kar yağdı. Bunu beklemiyorduk." dedi.

Yolculardan Mehmet Çok ise "Bahçesaray'dan Van'a gideceğiz. Arabamızda zincir olmadığı için Karabet Geçidi'ni aşamadık. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. İlçeden zincir istedik. Zincir taktıktan sonra inşallah gideceğiz." diye konuştu.