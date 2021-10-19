Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Bölgede Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Iğdır genelinde öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak beklenirken, batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgarın yağışlı yerlerde özellikle yağış anında kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ağrı'da sıfır, Kars'ta 2, Erzurum'da 4, Ardahan'da 5, Tunceli'de 6, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 11 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Iğdır'da 16, Ağrı'da 15, Kars ile Erzurum'da 13 ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları artacak

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.