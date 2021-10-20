Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını" içeren yazımızın ilgili görmesi ve okuyucularımızın teveccüh göstermesi üzerine şimdi de değişik konuları içeren on beş soru ve cevabını açıklamaya çalışacağız.

Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- Unvanı değişen memura atandığı tarihten geçerli olarak bu unvanın aylığı ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Emekliliğe karar verildiğinde, yıllık izin nasıl kullanılıyor? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Özel veya kamu sektöründe geçen sigortalı hizmetlerin emeklilik intibakında değerlendirilmesi Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Şube müdürü önceki görevine dönerse hangi ek gösterge üzerinden emekli olur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Sağlık alanında 2.lisans bölümüne öğrenim durumu tayini yapılır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- 5434'e tabi memur göreve başladıktan sonra engelli olursa nasıl emekli olabilir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Biyoloji mezunu olan sağlık personeli hangi ek göstergeden yararlanır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- KİT sözleşmeli mühendis şube müdürü olursa ek göstergesi nasıl olur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Teknisyen, iki bölüm bitirirse maaş unsurları nasıl değişir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Öğretmenken şube müdürü oldum başka kuruma geçersem ek göstergem değişir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Teknik eğitim fakültesi mezunu programcı mühendislik bitirirse mali hakları ne olur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

13- Önceki kadromun ek gösterge artışından yararlanabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

14- Mühendislik bitirdim ama tekniker kadrosundayım 3600 açıklamasından sonra ek göstergemde değişiklik olacak mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

15- Sağlık teknisyeniyim lisans tamamlama yaparsam ek göstergem artar mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.