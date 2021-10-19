Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendine maaşına yüzde 14 oranında zam yaptı. 2022 bütçesinde Erdoğan'ın maaşı 100 bin TL olarak belirlendi.

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı ve AK Partii Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı.

Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.