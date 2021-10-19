Okula uyumda zorluk yaşayan öğrenci ve velilere öneriler

Yüz yüze eğitimde 1,5 ay geride kaldı. Pek çok öğrenci, okula dönüşü heyecanla karşıladı.

Ancak uzun bir aranın ardından okula dönen bazı öğrenciler, uyum konusunda hala sorun yaşıyor.

İlkokul öğrencileri, okula uyum sürecinde daha çok zorlanıyor. Dikkat eksikliği ve takım çalışmalarına alışamama, karşılaşılan sorunların başında geliyor.

Okula uyumun formülü özgüven

Eğitim Uzmanı Burçak Özel de konuyla ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

"Öğrencilere sorumluluk vermek gerekiyor, sorumluluk verildiği zaman öğrenciler yani çocuklar bireysel olarak "ben bir şeyler yapabiliyorum" bu yeterlilik duygusuna sahip oluyorlar ve böylece özgüvenleri de artmış oluyor, özgüveni zaten artan bir çocuk iletişimi de çok rahat kurar."

"Yoruma açık sorular sorarak çocuğun problemleri dinlenmeli"

Okula uyumu artırmak için ailelere de büyük rol düşüyor.

Özel, okula uyumda velilere de görevler düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Sadece nasılsın, seni bugün en mutlu eden olay neydi ya da seni bugün en çok üzen olay neydi gibi daha yoruma açık onun da cevaplayabileceği sorular sorulmalı. Böylece çocuğun okulda ne yaşadığını, nasıl bir problemle karşılaştığı bilinebilir ve bu probleme karşı gerek uzmanlardan gerek okuldaki öğretmenlerinden de destek alınabilir."