Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi belli oldu. Bununla beraber 3 yılın vergi gelirleri için öngörüler de netleşti.

Gelecek yıl 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekleniyor. Gelir vergisi tutarı 262 milyar 646 milyon lira, kurumlar vergisi ise 183 milyar lira oldu.

MTV'den 24,6 milyar lira gelir

Motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) 24 milyar 628 milyon lira gelir hesaplandı. Bütçeye 2023 yılında 29 milyar 580 milyon, 2024 yılında ise 34 milyar 213 milyon lira gelir gelmesi öngörülüyor.

221 liralık ÖTV geliri öngörülüyor

2022 yılında özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirinin yaklaşık 221 milyar lira olması bekleniyor.

Bunun 72 milyar 449 milyon lirasını motorlu taşıtlardan alınan ÖTV oluşturuyor. 2023 yılı için öngörülen gelir ise yaklaşık 86 milyar lira.

Alkollü içki ve tütün mamullerinden alınacak ÖTV yaklaşık 97 milyar lirayı buluyor.

Özel iletişim vergisi 6 milyar 835 milyon lira olurken, gümrük vergisi 37 milyar 500 milyon lira olarak öngörüldü.

2022 yılında harçlardan 44 milyar 684 milyon lira bekleniyor. Tapu harcı tutarı ise yaklaşık 25 milyar lira olarak öngörüldü.