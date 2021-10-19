Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
BİM İcra Kurulu Üyesi: Denetime karşı değiliz ama asıl sebep biz değiliz
BİM İcra Kurulu Üyesi: Denetime karşı değiliz ama asıl sebep biz değiliz
ÖTV'den muaf araç alan engellinin muhtaçlık maaşı kesiliyor
ÖTV'den muaf araç alan engellinin muhtaçlık maaşı kesiliyor
Gümrük'te rüşvet operasyonu: 5'i gümrük çalışanı 9 kişiye gözaltı
Gümrük'te rüşvet operasyonu: 5'i gümrük çalışanı 9 kişiye gözaltı
Öğrencisi ile duygusal ilişki yaşayan müdürü zamanaşımı kurtardı
Öğrencisi ile duygusal ilişki yaşayan müdürü zamanaşımı kurtardı
Memleket Partisi'nin iki vekilinden Cumhur ittifakına destek
Memleket Partisi'nin iki vekilinden Cumhur ittifakına destek
Dışişlerinden diplomatlara: 'Kavala' açıklamanız hadsiz ve kabul edilemez!
Dışişlerinden diplomatlara: 'Kavala' açıklamanız hadsiz ve kabul edilemez!
Jandarma, nüfus ve emniyet görevlisi dahil suç örgütünden 14 gözaltı
Jandarma, nüfus ve emniyet görevlisi dahil suç örgütünden 14 gözaltı
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Ekim 2021 15:47
Yazdır
Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Oğuz için ilk tören, yarın, saat 13.00'te, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenecek. Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde, ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak.

Prof. Dr. Orhan Oğuz için ikinci tören ise 21 Ekim Perşembe günü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, saat 11.00'de düzenlenecek. Törenin ardından Prof. Dr. Orhan Oğuz, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı'na defnedilecek.

PROF. DR. ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Eskişehir'de, 1924 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nda tamamlayan Prof. Dr. Oğuz, daha sonra Fransa'ya gitti. Paris'teki Sorbone Üniversitesi'nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü. Meslek yaşamına, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nda iktisat ve maliye dersleri vererek başladı. 1951-1955 yılları arasında Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nde 4 yıl öğretim üyeliği yapan Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir'den Eskişehir'e gelerek 1958 yılında Anadolu Üniversitesi'nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'ni kurdu.

Toplam 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığı'ndan ayrıldı. 1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Oğuz, Demirel Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

Prof. Dr. Orhan Oğuz'un bakanlığı 12 Mart 1971 tarihinde tamamlandı. Bundan sonraki hizmetlerini parlamentoda 1977 yılına kadar sürdüren Oğuz, 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı'na seçildi. 1982 yılında İİTİ Akademisi Marmara Üniversitesi'ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesi'ne dönüştü. Marmara Üniversitesi'nin kurulma görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz'a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı görevinde bulundu.

Prof. Dr. Oğuz'a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından Legion D'honneur nişanı taltif edildi. İktisadi konularda basılmış birçok kitap ve araştırması bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz, merhume Güler Oğuz ile evli, iki çocuk, iki torun ve bir torun çocuğu sahibiydi.

#meb# bakan# orhan oğuz
Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Bir aydır korona tedavisi gören doktordan 'aşı' çağrısı
Bir aydır korona tedavisi gören doktordan 'aşı' çağrısı
Okula uyumda zorluk yaşayan öğrenci ve velilere öneriler
Okula uyumda zorluk yaşayan öğrenci ve velilere öneriler
Ispanak değil güzelavrat otu zehirledi
Ispanak değil güzelavrat otu zehirledi
112'ye 'Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin' çağrısı
112'ye 'Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin' çağrısı
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor

Bu Habere Tepkiniz

40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü
Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Öğretmene rotasyon mu geliyor?
Öğretmene rotasyon mu geliyor?
MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında "Bu yıl rotasyon yapılacak mı?" soruları gündeme gelmekte olup, MEB'in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan miktarlara göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 12,4 oranında artırılmaktadır.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?
3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu
2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu
Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak.
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda sözlü sınav kalkacak
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda sözlü sınav kalkacak
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (6)
MEB, 6 bin 132 personel alacak
MEB, 6 bin 132 personel alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!
İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!
TV8'de yeni sezonda ekranlara getirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu ifşa oldu Sosyal medya Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosundaki isimleri tek tek duyurdu.