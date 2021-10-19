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Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin değişime, dönüşüme, akılcı politikalara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ekim 2021 16:32
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Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada; "İki diplomalı garibanlar var nasıl yerleşecekler. Geliyor sözlüye elediler niçin telefon geldi onun yerine bunu alacağız diye. Gençlere sözümdür, İktidarımızda sözlü sınav kalkacak.Kim KPSS'den kazandıysa gelip yerleşecekler. Eğer bir kişiyi torpille yerleştirirseniz yerleştirenlere gebe kalırlar ve talimatı doğrudan onlardan alırlar. Böyle bir yapı da Devlette liyakati bitirir." ifadesini kullandı.

Bu ifadeler elbette değerlidir. Ancak ifadeleri daha da değerli kılan ise uygulamada yapılanlardır.

Muhalefette iken iktidar nimetlerine duyulan özlemle kulağa hoş gelen taahhütlerde bulunma bu coğrafyanın makus talihidir. Bu bağlamda, muhalefet partileri kamu yönetimindeki hesapsız kitapsız taahhütlerine rağmen kamu görevlileri nezdinde bir türlü inandırıcı olamıyorlar.

Malum, Meclis'teki ve belediyelerdeki uygulamalar iktidar adayları için küçük bir iktidar provasıdır. Üzülerek belirtelim ki CHP, yazdıklarının tamamını Meclis'te ve CHP'li belediyelerde adeta paspas edip ayaklar altında ezmiştir.

CHP'li belediyeler sözlü sınavla yandaşları arasından eleman alıyor mu, kamera kaydı kullanıyor mu?

CHP'li belediyeler hem KPSS A grubu kadrolara hem de KPSS B grubu kadrolara sözlü sınavla eleman alıyorlar. İsterseniz örnekler için mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesine bakılabilir. Yani CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerine bizzat CHP'li belediyelerde uyulmuyor. İşte bu tür ikircikli uygulamalar CHP'nin inandırıcılığını kaybettiriyor. Bunun adına en hafif tabirle vatandaşı kandırma deniyor. Eğer CHP, seçim vaatlerinde samimi olsaydı, öncelikle CHP'li belediyelere genel başkanları bir genel yazı göndererek hem A grubu kadrolara hem de B grubu kadrolara, işçi alımları ve sözleşmeli hiçbir şekilde sözlü sınav yapılmayacağını ya da sınavların kameraya kaydedileceğini talimatlandırırdı. Ancak, şu ana kadar böyle bir yaklaşım göremedik. Belki akıllarına gelmemiştir diyerek biraz teselli olabiliriz.

Sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanacağını taahhüt eden bir parti, öncelikle CHP'li belediyelerde genel bir uygulama ile sözlü sınavı tamamen kaldırır ya da sözlü sınavlarda kamera kaydı uygulamasını başlatırdı. Ne yazık ki şu ana kadar böyle örnek bir uygulamayı göremedik. Kurumların istemesi halinde KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak personeli alımı yapması mümkündür. Mesela yıllardır CHP'nin kalesi olan Çankaya Belediyesi'ndeki objektif (!) personel alımları kamuoyu ile paylaşılabilir. Ya da sınavlara memur ve işçi sendikalarından gözlemci katılımını sağlar. Bu vesileyle biz de özür yazısı yazmak zorunda kalırız.

CHP'li belediyeler sınavsız eleman alıyor mu, sadece KPSS puanını mı esas alıyor?

İşçi alımlarında da benzer uygulamalara devam edildiğini görüyoruz. Yani İş-Kur tarafından gönderilen adaylar arasından sözlü sınav yapılmaktadır. CHP'li belediyelerin sözlü sınavlarda objektif davrandıklarını nasıl bileceğiz? Kamera kaydı var mı, sınav kurulunda sendikalardan temsilci var mı, sadece KPSS puanı esas alınıyor mu? İşte o zaman hükümeti eleştirmenin inandırıcılığı kalmıyor. Yani ben yaparsam sınav objektif oluyor, hükümet yapınca subjektif oluyor, işte bu mantık hastalıklı bir mantıktır. Moğultay zamanında yapılan hakimlik sınavlarını hatırlatmaya ise gerek dahi duymuyoruz.

Elbette sınavsız da eleman alıyorlar. Eğer belediyede istisnai kadro varsa bunu imkan dahilinde kullanmayan yoktur. CHP'li belediyeler de özel kalem müdürlükleri vasıtasıyla sınavsız memur alımı yapıyorlar. İsterlerse CHP'li belediyeler hiçbir şekilde sınavsız eleman almadı diye itiraz ederler ve biz de burada çekinmeden açıklarız. Aynı şekilde sözleşmeli teknik personel alımında da sınav uygulaması yapmıyorlar. O zaman CHP, hangi adaletin ve liyakatin peşinde koşuyor?

#kemal kılıçdaroğlu# sözlü sınav
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