Fay hattından günlük 80 ton tuz çıkarılıyor

Kırıkkale Delice'deki 300 metrelik fay deprem değil tuz üretiyor. Yerin 1300 metre altından gelen tuzlu su bünyesinde 84 minerali barındırıyor.

Hattan günlük 80 ton tuz çıkarılıyor

Yer altından gelen tuzlu su havuzlara alınıyor.

Hortumlarla gelen su pompalar yardımıyla havuza alınıyor. 7 günlük süreçte ise güneş ışınlarından yararlanılarak tuz elde ediliyor.

Tesiste günlük 80 ton tuz üretiliyor.

11 ülkeye ihraç ediliyor

Kurutulup paketlenen tuz dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Delice tuzu Almanya, Hollanda, Fransa ve İtalya olmak üzere 11 ülkeye ihraç ediliyor.

Delice tuzu içerdiği mineraller ile diğer tuzlardan ayrılıyor. Tuz, içinde doğal iyotlu olarak çıkıyor. Üretimde hiçbir kimyasal kullanılmıyor.

Dünyaca ünlü spor kulüpleri de tercih ediyor

Tamamen organik tuz dünyaca ünlü spor kulüpleri tarafından bile tercih ediliyor.

Bakteri öldürme özelliği bulunan tuz dezenfektan olarak da kullanılabiliyor.