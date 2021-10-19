Fay hattından günlük 80 ton tuz çıkarılıyor
Yer yüzeyindeki kırıktan çıkıyor. Günde 80 ton tuz üretiliyor. Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üretilen tuz 11 ülkeye ihraç ediliyor. Delice tuzunu dünyanın önde gelen spor kulüpleri bile tercih ediyor.
Kırıkkale Delice'deki 300 metrelik fay deprem değil tuz üretiyor. Yerin 1300 metre altından gelen tuzlu su bünyesinde 84 minerali barındırıyor.
Hattan günlük 80 ton tuz çıkarılıyor
Yer altından gelen tuzlu su havuzlara alınıyor.
Hortumlarla gelen su pompalar yardımıyla havuza alınıyor. 7 günlük süreçte ise güneş ışınlarından yararlanılarak tuz elde ediliyor.
Tesiste günlük 80 ton tuz üretiliyor.
11 ülkeye ihraç ediliyor
Kurutulup paketlenen tuz dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Delice tuzu Almanya, Hollanda, Fransa ve İtalya olmak üzere 11 ülkeye ihraç ediliyor.
Delice tuzu içerdiği mineraller ile diğer tuzlardan ayrılıyor. Tuz, içinde doğal iyotlu olarak çıkıyor. Üretimde hiçbir kimyasal kullanılmıyor.
Dünyaca ünlü spor kulüpleri de tercih ediyor
Tamamen organik tuz dünyaca ünlü spor kulüpleri tarafından bile tercih ediliyor.
Bakteri öldürme özelliği bulunan tuz dezenfektan olarak da kullanılabiliyor.