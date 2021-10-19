Otomobilini aldıktan 1,5 saat sonra 'modifiyeli araç'tan ceza yedi

Trafik Denetleme Şubesinde görevli "Şahin" ekipleri, kentin muhtelif bölgelerinde farklı zamanlarda drift yapan, kurallara aykırı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, standart dışı ışık donanımı bulunan sürücülere yönelik denetim yaptı.

Canik ilçesi İlkadım Bulvarında uygulama yapan ekiplerce 58 araç denetlendi. Bir saat süren uygulamada 15 araç trafikten men edilirken 26 sürücüye de çeşitli maddelerden 21 bin 614 lira cezai işlem yapıldı.

Aracı basık olduğu için "Araç üzerindeki değişikliği ruhsatta işletmemek"ten hakkında cezai işlem uygulanan Abdülbaki Davarcı, 3'üncü kez kendisine aynı suçtan işlem yapıldığını belirtti.

Kendisine 144 lira ceza yazıldığını vurgulayan Davarcı, aracı değiştirmeyi düşünmediğini ve bu şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

Hakkında cezai işlem uygulanan sürücülerden Mert Kayman ise ikinci el otomobilini 1,5 saat önce satın aldığını belirterek, "Aracın filmli olduğunu biliyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde ceza yiyeceğimi düşünmemiştim. 300 lira ceza yedim, yeni aracımla ilk cezamı yedim, hayırlı uğurlu olsun." dedi.