Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli

Kamuda çalışan memurlar için Anayasa'da ve 657 sayılı Kanunda belirtilen liyakat ve kariyer ilkelerine dayalı görevde yükselme sınavı yapılmaktadır. Günler ve aylar boyunca bu sınavın açılmasını bekleyen ve sınavlara hazırlanan adaylar bulunmaktadır. Lakin son yıllarda kamuoyunda 2015 yılında getirilen sözlü sınav- mülakat kısmının gerekliliği tartışılmaya başlanmıştır.

Yazılı sınavda 95, 98, 100 puan alanlar bile 50- 60 gibi sözlü puanlar verilerek elenmektedirler. Düşük puan alanlar da tam tersi şekilde sözlü notu yüksek verilerek asil olarak kazanmaktadırlar.

Buna rağmen son yıllarda bir çok üniversite GYS'de tüm adaylara sözlü puanı 100 vererek yazılı sınav sıralamasını değiştirmemekte, sözlü mülakat kısmını bir nevi egale etmektedirler. Bu yolla çalışma barışı korunmaktadır.

Kamu kurumlarında geniş kapsamlı bir yönetmelik değişikliğiyle bu çarpık uygulamaya artık bir düzen getirilmelidir.

Kamuda çalışan memurların herhangi bir kötü iltisakı olduğunda güvenlik veya arşiv araştırmasıyla kolaylıkla ortaya çıkmaktadır.

Sözlü sınav kaldırılmayacaksa bile 5 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde yapılan degisiklik gibi bir değişiklikle sözlü sınavın etkisi yüzde 20 gibi bir seviyeye düşürülmelidir. Böyle bir değişiklik, tüm kamuda hakkaniyet açısından daha uygun olacaktır.