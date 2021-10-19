Erdoğan'dan TOGO'ya 'FETÖ ile mücadele' teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile ortak basın açıklaması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Togo'nun FETÖ ile mücadelede verdiği destek takdire şayandır"

Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. FETÖ ile mücadeledeki kararlılıklarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.

"3 ülkeye aşı bağışında bulunacağız"

Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız.

Afrika'ya ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki, 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretler daha da artacak. Çok kısa bir zaman içinde Afrika'da 4 ülkeye daha ziyaret gerçekleştireceğiz.

Biz bu dost ve kardeş ülkelerin FETÖ belasından temizlenmesini istiyoruz. Onların da bunu istediğini biliyoruz. Bu bağlamda her türlü desteği vereceğiz.