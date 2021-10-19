Bakan Karaismailoğlu: 861 tarihi köprüyü restore ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Karaismiloğlu, Tokat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca restore edilen tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, köprüyü restore ederek hizmete açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Restorasyonu tamamlanan tarihi Hıdırlık Köprüsü hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Yeşilırmak üzerine 1250 yılında, Selçuklular döneminde inşa edilmiştir. Asırlardır kitabesi ve özgün yapısı ile günümüze kadar gelen köprümüz, 5 dairesel kemere, 6 ayağa sahiptir ve uzunluğu 116 metredir. Tokat'ın sembolleri arasında yer alan bu tarihi eserimiz, şehrin cazibesini artıran, bölgenin önemli bir kültür varlığıdır. Tarihi Hıdırlık Köprüsü Tokatlılara ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, geleceğin Türkiye'sini inşa ederken geçmişlerine de sahip çıktıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Edirne'den Kars'a, Doğu-Batı, Kuzey-Güney ayırt etmeksizin ülkenin her köşesinde 19 yıldır ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Ülkenin bütünsel kalkınmasına omuz veren altyapı yatırımları sayesinde bugün Avrupa ve Asya arasında ulaşımın her modunda bir köprü olduklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Lojistik alanında kazandığımız güç, ülkemizi ekonomik açıdan parlak ve iddialı bir geleceğe hazırlıyor. Bugünün gereksinimlerini karşılarken, yarınımızı da kuran projelerle, ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerle Türkiye'mizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi doğrultusunda destekliyoruz. " diye konuştu.

Tokat'ın binlerce yıl öncesine uzanan medeniyetlerden miras kalan tarihi bir kent olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Atalarımız bize şunu öğretti, değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletler, yok olmaya mahkumdur. Bu yaklaşımla, tarihi değer taşıyan yapılarımızı koruyup, kollayarak, restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz."

- "Kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 395'i buldu"

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerde restorasyon çalışmaları yaptıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Büyükçekmece diğer adıyla Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ve Ani Köprüsü bunlardan yalnızca birkaçı. Restorasyonlarını tamamlayarak, kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 395'i buldu, 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerini tamamladık. Afyon'da bulunan Tarihi Kırkgöz Köprüsü, Selçuklu dönemine ait Develioğlu Köprüsü, Batman Çayı üzerinde Roma dönemine ait Perpıra Köprüsü, Edirne Uzun Köprü gibi 31 tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Daha dün Silivri'deki Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü'nün restorasyonlarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirdik. Bugün de Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nü hizmete açıyoruz."

Aziz millete vatanın her karış toprağında, en güzel hizmetleri vermek, ekonomiyi, turizmi, tarımı, sanayiyi canlandırmak, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Biz, 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' diyerek yola çıktık. Çok şükür bize güvenenlerin yüzünü hiç kara çıkarmadık." dedi.

Yaptıkları hizmetlerden Tokat'ın da hak ettiği payı bugüne kadar aldığını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Tokat'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 6,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 2003'te Tokat'ta sadece 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 275 kilometre daha ekleyerek toplamda 291 kilometreye çıkardık. Tokat'ta halen devam eden 9 kara yolu yatırımının toplam proje tutarı 3 milyar 85 milyon lirayı aşkındır. Bütün dünyanın takip ettiği mühendislik açısından en kıymetli projeleri bir bir hayata geçirirken diğer taraftan yüzyıllar boyu milletimize hizmet etmiş, tarihimize, kültürümüze ait eserlerimize de sahip çıkıyoruz."

Açılışa Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir de katıldı.