İstanbul'daki Sedef ve Kaşık adalarının SİT statüsü değişti
Sedef Adası ve Kaşık Adası'yla ilgili 'kontrollü kullanım' kararı çıktı. 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı'yla Sedef ve Kaşık adalarının bazı kısımları 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 19:56
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul'daki Kaşık ve Sedef adaları "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillenerek ilan edildi.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, İstanbul Adalar ilçesinde bulunan Kaşık Adası ile Sedef Adası, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.
İki adanın "kesin korunacak hassas alan" kısımları, 1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.