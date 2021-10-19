Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2021 Davet Tatbikatı", Saros Körfezi'nde başladı.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda verilen basın brifinginde, tatbikatın amacının katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek olduğunu bildirdi.

Tatbikat kapsamında mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimler verileceğini belirten Tezcan, "Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı, tatbikatın karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliğe katkısını ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir." dedi.

Tuğamiral Tezcan, faaliyet sürecinde insansız otonom su altı araçlarının tespit ve teşhis amacıyla kullanılacağını aktardı.

Tatbikatta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Tezcan, şöyle devam etti:

"Mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlar ve hava tehditlerine karşı kuvvet koruma eğitimleri icra edilecektir. Bu harekat insansız hava araçlarımız tarafından da desteklenecektir. Çanakkale Liman ziyareti kapsamında sosyal, kültürel faaliyetler icra edilecektir. Ayrıca Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde mayın harbi ve su altına yönelik faaliyet yürüten savunma sanayi firmaların sergisi ve sunum gösterileri izlenebilecektir. Bir mayın bile büyük bir gemiyi etkisiz hale getirecek kadar güçlüdür. Önemli olan mayının nereye döküldüğü, ne tipte bir mayın olduğu hususları burada devre giriyor. Mayınlar etkilidir. Bu nedenle de tüm ülkeler bu mayın silahına yatırımlarını sürdürmektedir. Bu kadar unsur hem mayına yönelik faaliyetleri hem de mayın karşı tedbirlerine yönelik faaliyetlerini icra etmektedir. Bu nedenlerden dolayı icra etmektedir. Dolayısıyla mayın silahı önemini hala korumaktadır."

Denizlerde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayınların durumu

Tezcan, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun 1999 yılında kurulduğunu, o tarihten bu yana aktif olduğunu belirtti.

Her sene bu görev grubuna 3 periyot halinde tetkik ettiklerini anlatan Tezcan, şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda da TCG Edincik mayın avlama gemimiz bu grubun içindedir. Her sene 3 periyot halinde faaliyet icra edilmektedir. Bu unsurlar herhangi bir NATO ülkesine karşı yapılacak mayın döküş harekatında ani reaksiyon göstererek, bu mayınların tespit edilmesi ve toplanması faaliyetini yerine getirmek üzere sürekli hazır halde beklemekte, liman ziyaretleri yapmakta, eğitimlerini pekiştirmekte ve iş birliği koordinasyon faaliyetlerine sürekli şekilde devam etmektedir. Burada önemli diğer bir konu da bu yaz, haziranın sonunda NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun komutası Türkiye'ye geçecektir. Türkiye 1 sene boyunca NATO unsurlarının mayın gemilerinin, bu göreve kastedilen gemilerin komutanlığını icra edecektir."

Tuğamiral Tezcan, denizlerde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan mayınların çoğunun yerinin bilindiğini dile getirdi.

Bu mayınların, aradan 100 yıldan fazla zaman geçtiği için etkilerini kaybetmiş olduklarını değerlendirdiklerini kaydeden Tezcan, "Bu mayınların yerleri denizcilere ilanlarla belirtilir. Biz tespit olması durumunda mayınlar hakkında incelemeler yapmaktayız ama şu ana kadar kimseye zararı olmamıştır." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından TCG-Nusret önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Toplantıya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Cem Hasanoğlu, 2'nci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru Deniz Albay Birol Tütüncü, SNMCMG-2 Komodoru Albay Javier Nunez De Prado ve SNMCMG-2 Kurmay Başkanı Binbaşı Alesso Di Stefano ile NATO ve dost ülkelerin askerleri katıldı.

Daha sonra su altı faaliyetlerine yönelik faaliyet gösteren savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde sergi ve sunum faaliyeti gerçekleştirilecek.

28 Ekim'de sona erecek tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Mayın Filosu Komutanlığı ve bağlısı 6 mayın avlama gemisi, 1 komuta kontrol gemisi, 1 korvet, 2 karakol botu, 1 helikopter, 1 su altı savunma görev timi, 1 hafif otonom su altı aracı timi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 4 F-16 ve 1 C-130 ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 Sahil Güvenlik Botu, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 bünyesinde İspanya'dan 1 komuta kontrol gemisi, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi olmak üzere 5 gemi, Belçika ve Romanya'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) ve Otonom Sualtı Aracı (AUV) Timleri, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Irak, Kore, Katar, Libya, Malezya, Pakistan, Romanya, Tanzanya, Ukrayna ve Umman'dan 57 gözlemci ve 3 karargah subayı katılıyor.