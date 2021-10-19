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Muhtar, köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı

Kırklareli'nin Armağan köyünde 2014'te "Beni seçerseniz köyümüz kazanacak" sloganıyla çıktığı yarışta muhtar seçilen Recep Dal, köyüne hizmet getirebilmek için yoğun mücadele veriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 20:43
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Muhtar, köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı

Kırklareli'nin Armağan Köyü Muhtarı Recep Dal, köyüne kazandırdığı hizmetlerle örnek oluyor.

Uzun yıllar köyünde muhtar azası olarak görev yapan Dal, 2014 seçimlerinde oluşturduğu ekibiyle muhtarlık için aday olmaya karar verdi.

"Beni seçerseniz köyümüz kazanacak." sloganıyla kapı kapı dolaşarak vaatlerini anlatan Dal, seçimi kazandı.

Dal, ardından ekibiyle köyün eksikliklerini tespit ederek yatırım planı hazırladı.

İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynaklarından yararlanan Dal, büyükşehir belediyeleri ile hayırseverlerin kapılarını çalarak da destek istedi.

Hazırladıkları KÖYSEL Dönüşüm Projesi kapsamında köye 5 bin 500 metrekare şebeke suyu sistemi ile 3 bin 700 metre kanalizasyon sistemi kazandıran Dal, köyün hemen hemen tamamına parke taşı döşenmesini sağladı.

Ardından köy çeşmelerini tarihi dokuya uygun hale getiren muhtar, Armağan'a spor kompleksi, çocuk oyun grupları, internet ve son olarak da kütüphane kazandırdı.

Muhtar Dal 5 yıl önce İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirdiği "Vali Hanım Çileği Projesi" sayesinde kadınların çilek üretimi yapmasını sağladı.

Kadınlar proje kapsamında oluşturdukları çilek bahçelerinde bir yandan aile ekonomilerine katkı sağlarken diğer yandan köye turist çekiyor.

"Merkeze insanı koyduk"

Dal, AA muhabirine, 7 yıllık muhtarlığında halkın desteğiyle çok başarılı hizmetlere imza attığını söyledi.

Muhtar seçildikten sonra ekibiyle çok ciddi bir planlama yaptıklarını ifade eden Dal, "Planlama içerisinde altyapı, meydan çalışmaları, sokak sağlıklaştırma, gençlere yönelik sportif faaliyetler gibi birçok alana dokunmak istedik. Amacımız projelerin hep insan merkezli olması. 2015 yılında başladığımız çalışmalarla 5 yılda yaklaşık 3 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bu yatırımların kendilerine inanan ve güvenen iş insanları, hayırseverler ve belediye başkanlarının desteğiyle gerçekleştiğini dile getiren Dal, önce eksik olan altyapı çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Dal, şöyle devam etti:

"Ardından 2016 yılında KÖYSEL Dönüşüm Projesi kapsamında meydan ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Proje kapsamında 30 bin metrekare kilit taş döşedik. Yanında peyzaj, park bahçesi, tuvalet gasilhane yaptık. Bu projeleri gerçekleştirirken merkeze insanı koyduk. İl Özel İdaresi ile KÖYDES kaynaklarını da kullandık. Şu ana kadar aldığımız 260 bin lira ile biz 3 milyon liralık yatırımı gerçekleştirdik. Bire on kattık.''

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Bu çalışmaları yaparken çok zorlandıklarına dikkati çeken Dal, "Hizmeti nimet bildik, merkeze insanı koyduk, 5 yıl içerisine birçok çalışmayı sığdırdık. Her noktaya dokunduk." dedi.

"Göç veren değil, göç alan köy haline geldik"

Dal, yapılan yatırımlardan köylünün mutlu olduğunu vurgulayarak, "Köyümüz 20 yıl önce 900 nüfusa sahipken 2000 yılında 400'e kadar düştü ancak 2015 yılından sonra 700 nüfusu yakalamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Çok büyük çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Dal, şunları kaydetti:

"20 yıl öncesinde köyler göç vermeye başladı. Bu çok ciddi bir konu. Biz bu konuda belki biraz geç kaldık ama Armağan'da yapmış olduğumuz çalışmalarla bu göçün önüne geçmeyi başardık. Köyümüz ile şehir merkezi arasında bir fark kalmadı. Köyümüzde her şey var. Bir genç istediği alanda internet, spor kompleksi, kütüphane ne ararsa köyde var. Son zamanlarda köye göç ve sahiplenme başladı."

Dal, 2022 yılında KÖYSEL Dönüşüm Projesi'nin kapanışını yapacaklarını belirterek, "Bu çalışmalarda beni en çok heyecanlandıran millet kıraathanesi konseptine uygun 10 bin kitaptan oluşan kütüphanemiz oldu. Geriye dönüp baktığımda ben dahi bu projelerin nasıl gerçekleştiğine inanamıyorum." dedi.

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