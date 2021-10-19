Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı Covid19 sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarının tespiti amacıyla 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavı yapacak.

7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavları 26 Ekim 2021 tarihi saat 9:00'da; 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için ise 27 Ekim 2021 tarihi saat 9:00'da yapılacak.

Ortaokul öğrencileri için Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 25'er soru; lise öğrencileri için ise Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik için 30'ar, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden ise 15'er soruyla sınav yapılacak.

MEB tüm resmi ve özel okulları kapsayan uygulamaya dair resmi yazıyı 19 Ekim 2021 tarihi itibariyle 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi. Sorular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince okul yönetimlerine teslim edilecek.