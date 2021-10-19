Devlet taşınmaz satışlarından 10,8 milyar lira gelir bekliyor

AA muhabirinin, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, gelecek yıl lojman satışından 600 milyon lira, arsa satışından 977 milyon 153 bin lira, diğer taşınmaz satışından 631 milyon 81 bin lira, arazi satışından 1 milyar 139 milyon 307 bin lira, sosyal tesis satışından 2 milyon 869 bin lira, diğer bina satışından 1 milyon 165 bin lira olmak üzere toplam 3 milyar 351 milyon 575 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

2023 yılında da 500 milyon lira lojman, 1 milyar 47 milyon 767 bin lira arsa, 1 milyar 363 milyon 336 bin lira arazi, 676 milyon 873 bin lira diğer taşınmaz, 3 milyon 74 bin lira sosyal tesis, 1 milyon 248 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 592 milyon 298 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.

2024'te ise 400 milyon lira lojman, 1 milyar 53 milyon 132 bin lira arsa, 1 milyar 682 milyon 356 bin lira arazi, 695 milyon 871 bin lira diğer taşınmaz, 1 milyon lira sosyal tesis ve 1 milyon lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 833 milyon 359 bin lira gelir hedefleniyor.

Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 10 milyar 777 milyon 232 bin lira gelir bekleniyor.