Hobbit Evleri sonbaharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor
Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filminden esinlenerek inşa edilen "Hobbit Evleri"nin de yer aldığı mesire alanında sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 21:39
Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanı, vatandaşların dört mevsim en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
Özellikle yaz aylarında piknikçilerin akınına uğrayan mesire alanı, sonbaharda da sararan ve dökülen yapraklarıyla sunduğu görsel şölenle ziyaretçi çekiyor.
Mesire alanında bulunan "Hobbit Evleri"nin etrafındaki ağaçlar da yeşil ve sarının farklı tonlarıyla renk cümbüşü oluşturuyor.
Doğaseverler, mesire alanındaki sallanan köprü, yapay şelale ve su değirmeninde çektikleri fotoğraflarla sonbaharı ölümsüzleştiriyor.
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