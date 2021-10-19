Genç girişimci gözlüğün kaymasını engelleyen bant üretti

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi mezunu Mertcan Engindeniz, 3 yıllık çalışma sonunda gözlüğün yüzden kaymasını ve düşmesini engelleyen bitkisel içerikli bant üretti.

Yedi yıldır gözlük kullanan Engindeniz, üniversite eğitimine başladığı yıllarda ders çalışırken gözlüğünün yüzünden kaymasının konsantrasyonunu bozduğunu fark etti. Bunun üzerine söz konusu problemi çözmek için kolları sıvayan Engindeniz, ESTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halil Berber'in de desteğiyle gözlüğün kayıp düşmesini engelleyen bitkisel içerikli bant imal etti.

Gözlüğün sapsız şekilde burunda kalmasını sağlayan bant, dermatolojik testlerden de geçti. Bu süreçte KOSGEB'den 40 bin lira 3 yıl geri ödemesiz sermaye desteği alan Engindeniz, şirketini kurarak "gözlüğü yerinde tutar" sloganıyla bant satışına başladı.

Engindeniz, ürettiği bandı gözlüklerin buğulanmasını önlemek için cerrahi maskede de kullandı.

ESTÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Mertcan Engindeniz, AA muhabirine, 2014 yılında gözlük kullanmaya başladığını belirterek, gözlüğünün burnundan kaymasından dolayı 2 dakikada bir düzeltmek zorunda kaldığını söyledi.

Gözlüğünü düzeltmekten dolayı derslere olan konsantrasyonunun bozulduğunu anlatan Engindeniz, şöyle konuştu:

"Gözlüğümü koli bandıyla artık saçıma bantlamıştım hatta bant saçıma yapıştığı için kesmek zorunda kalmıştım. Bu yüzden bir arayış içindeydim. Daha sonra kimya hocam Halil Berber'in desteğiyle Ar-Ge sürecine başladık. 3 yıllık bir Ar-Ge sürecimiz oldu. 2018'de bir prototip ürettik ama eksikleri vardı. Önceleri bant cilde yapıştığı zaman bir iz bırakıyordu. Şu an o Ar-Ge'yi de tamamladık. Satışa hazır bir ürün haline geldi. Özel bir bitkisel ham maddeye sahip organik bileşeni var. Dermatolojik testleri tamamlandı. Cilde herhangi bir zararı söz konusu değil. Oldukça pratik bir ürün. Çerçeveli gözlüklerin PVC olan burun plaketine, kemik çerçeve gözlüklerin burun yastıklarına uygulanıyor. Böylece sapı olmadan bile gözlüğü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben günlük hayatımda çok rahat kullanıyorum."

"Şu anda satışlardan memnunum"

Engindeniz, 3 Mart'ta patent başvurusu yaptığı ürünü geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Ürünün satışına internet üzerinden başladıklarını ifade eden Engindeniz, şunları kaydetti:

"Şu anda satışlardan memnunum. Girişimci olmak gibi bir hedefim yoktu. Hiç böyle bir şey tahmin etmemiştim. Hayat yönlendirdi. Ailem de gayet heyecanlı. Siparişler geliyor. Yorumlar da fena değil aslında. İnsanlar üründen memnun olduklarını belirtiyorlar. Şirket ortaklarım Birkan Yağız ve Sena Çaylak ile birlikte satışa devam ediyoruz. Bir paketin fiyatını 10 ila 15 lira arasında satışa sunduk. Bir kişi bir paketi 2 hafta boyunca kullanabiliyor. Paket içinde 4 çiftten oluşan toplam 8 bant var. Kişinin terleme ya da cilt yağlanmasına bağlı 2 günde bir ya da 3 günde bir değiştirilebilir çünkü eriyen bir bant."

Mertcan Engindeniz, yeni tip koronavirüs salgınına karşı takılan maskelerin gözlükleri buğulandırdığını belirterek, aynı bandı kullanarak gözlüklerin buğulanmasını engellemek amacıyla maske tasarladıklarını sözlerine ekledi.