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Beşiktaş, Sporting Lizbon'a mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. haftasında Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 21:43
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Beşiktaş, Sporting Lizbon'a mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Sporting ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi Sporting 3-1 kazandı ve siyah-beyazlılar 3 maç sonunda puansız kaldı.

Sporting'in gollerini 15. ve 27. dakikalarda Coates, 44. dakikada penaltıdan Sarabia ve 90. dakikada Paulinho kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Larin attı. Öte yandan Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın 45+1. dakikada ağları bulan topu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Beşiktaş, Avrupa Kupalarında Portekiz takımlarını konuk ettiği 9 maçı da kazanamadı. [4B, 5M]

İlk 3 maçından puan çıkaramayan Beşiktaş, 3 Kasım'da 3 puana yükselen Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre bu mücadeleye 5 farklı isimle çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Mert Günok, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u Sporting Lizbon karşısında yedek soyundurdu.

Medipol Başakşehir maçında şans bulan Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamadı. Son lig maçında görev yapan Güven Yalçın ise UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kadroda yer alamayan isim oldu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, söz konusu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü.

3 MAÇ SONRA PJANIC

Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Miralem Pjanic, 3 maç sonra kadroda kendisine yer buldu.

Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyemeyen Pjanic, Süper Lig'de ise Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı.

ALEX TEIXEIRA İLK MAÇINDA

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçına çıktı.

KAPAT [X]

Teixeira, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında kadroda yer alamamıştı.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor karşılaşmalarında oynayamayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 3. kez ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında aynı şansı yakalayan Teixeira; Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.

BU SEFER TEKNİK DİREKTÖR OLARAK RAKİP

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, ikinci kez Beşiktaş'a rakip oldu.

Futbolculuğu döneminde 2011-2012 sezonunda Braga forması giyen Amorim, Avrupa Ligi 2. turunda iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda görev almıştı. Amorim'in sonradan oyuna dahil olduğu Portekiz'deki ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Amorim'in ilk 11'de şans bulduğu İstanbul'daki karşılaşmadan ise 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş, 3. tura yükselme başarısı göstermişti.

Braga formasıyla 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a karşı forma giyen Sporting Lizbon'un santrforu Paulinho, bir kez daha siyah-beyazlı takım karşısında görev aldı. Braga'nın Beşiktaş ile oynadığı iki maçta da ilk 11'de sahada yer alan Portekizli futbolcu, takımının evinde 3-1 kazandığı maçta 2 gol atmıştı.

İLK YARIDA KORNERLER YAKTI

İki takım da maça hızlı başlarken, rakip yarı alana dikine paslarla giden bir oyun anlayışında başladı. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında kornerlerde hatalı eşleşmeler sonrasında gelen gollere engel olamadı.

Sporting, önce 15. dakikadaki korner organizasyonunda ön direğe yapılan ortanın arkaya aşırtılması sonucunda Coates'in tamamlamasıyla 1-0 öne geçti.

Ardından Portekiz ekibi, 27. dakikada birebir aynı organizasyonla ve yine Coates'in kafa vuruşuyla durumu 2-1'e getirdi.

Sonrasında ise 43. dakikada kullanılan kornerde Coates topa yükseldi ve vurdu. Bu kafa vuruşunda top, Vida'nın eline temas etti ve hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Sarabia ağları sarstı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ DE KORNERDEN

1-0 geriye düştükten sonra hareketlenen Beşiktaş'ın 23. dakikada bulduğu gol de kornerden geldi.

Bu dakikada Bosna Hersekli yıldız Miralem Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Cyle Larin kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

ALEX'İN HARİKA GOLÜ İPTAL

3-1'in ardından soyunma odasına tek farkla gitme şansı yakalayan Beşiktaş, Alex Teixeira'nın attığı güzel golde VAR'a takıldı.

  1. dakikada Welinton'un savunmanın arkasına havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan çok şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

    2. ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

    Beşiktaş, 61. dakikada iki önemli pozisyonda ağları bulamadı. Önce Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Larin'in şutunda Adan soluna uzanarak topu çeldi. Ardından ceza sahasının solunda topla buluşan Batshuayi, dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

    BATSHUAYI YİNE KAÇIRDI

    Beşiktaş karşılaşmanın 68. dakikasında farkı 1'e indirme şansını bir kez daha yakaladı.

    Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Belçikalı golcü Batshuayi, kaleciden sıyrılıp boş kaleye doğru vuruşunu yaptı ancak top farklı bir şekilde auta gitti.

    DEĞİŞİKLİKLER FAYDA ETMEDİ

    Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, skoru değiştirmek adına hamlelerine başvurmaya başladı.

    70'den sonra Larin ve Alex Teixeira'nın yerine Gökhan Töre ve Kenan Karaman oyuna dahil oldu ancak beklenen gol gelmedi ve Sporting, 90. dakikada Paulinho ile bir gol daha buldu.

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçının sonunda puansız olarak son sırada kaldı.

#Beşiktaş# Sporting Lizbon
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