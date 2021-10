Karaismailoğlu: Tokat Havalimanı'nın altyapı işlerini bitirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni Tokat Havalimanı inşaatı incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazına katıldığını belirterek, Bayraktar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Havacılık alanında yapacakları katkılarla onun izinden gideceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Tokat'ta bir dizi incelemelerde bulunacağız. Bakanlık olarak Türkiye'nin her bir köşesinde çok önemli, kıymetli işlerimiz var. Hayatın, yaşamın olduğu her bölgede varız, her noktada varız. Bütün amacımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirmek, onların yaşamına konfor katmak, ulaşım ihtiyaçlarını gidermek" sözlerini kullandı.

"Havalimanı terminalimiz de 16 bin metrekare büyüklüğünde"

Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı'nın hizmete girmesine sayılı günler kaldığını dile getirerek, "Altyapı işlerinin tamamını bitirdik. 60 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda bir piste sahip. Bütün uçaklar inebilecek bir havalimanı pistine sahip oldu. Havalimanı terminalimiz de 16 bin metrekare büyüklüğünde. Yıl sonu itibarıyla da dört başı mamur Tokat Havalimanını hizmete alma doğrultusunda hummalı bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ülkemizde biliyorsunuz hava yollarını halkın yolları yaptık. 26 olan havalimanını 56'ya çıkardık. Devam eden havalimanlarımızla birlikte havalimanı sayımızı 61'e çıkartacağız 2023 yılına kadar" diye konuştu.

Ulaşımın her alanında çok kıymetli işler yaptıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, " Tokat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapmış olduğu hizmetleri ve devam etmekte olan projelerle ilgili de geniş katılımla toplantılarımızı yapacağız. Devam eden projelerimizi hızlandırıp bir an önce bitirilmesi için talimatlarımızı vereceğiz. Gelen talepleri ve ihtiyaçları da değerlendirme imkanı bulacağız. Tokat'ın en önemli projelerinden biri de Tokat-Niksar yolunda da şantiyede incelemelerde bulunacağız. Projemizin bir an önce bitirilmesi için arkadaşlarımızla istişarelerde bulunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Tokat'ı ziyaretinde tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyon ihtiyacı olduğuna karar verdiklerini anımsatan Karaismailoğlu, köprünün restorasyonunu gerçekleştirmenin ve hizmete açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullandıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın gıpta ile baktığı değerli, büyük projeleri yaparken bir taraftan da tarihimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Tarihi köprülerin onarım işi Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan çok kıymetli işlerden bir tanesi. Şimdiye kadar 300'ün üzerindeki tarihi köprüyü restore ederek tekrar hayata kazandırdık. Şu an da envanterimizde 800 tane daha köprü var. Projeleri ve imalatları devam eden yine tarihi köprülerimiz var. İnşallah bunları da aslına uygun olarak restore ederek Türkiye'nin tarihine ve kültürüne zenginlik olarak katacağız. Bir taraftan dünyanın en büyük teknolojik işlerini yaparken bir taraftan da tarihimize, kültürümüze sahip çıkıp yüzyıllar boyu hizmet vermiş eserlerimizi de yeniden hayata kazandırıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve partililer eşlik etti.

Tokat Havalimanı

Tokat'ta 1995 yılında yapılan ve 2001'de uçuşlara kapatılan havalimanı 2006 senesinde uçuşlara tekrar açıldı. 2008 yılında ara verilen uçuşlar 2010'da yeniden başladı. 2017 yılının nisan ayında ise küçük gövdeli uçağa sahip şirketin iflasının ardından havalimanı tarifeli uçuşlara kapatıldı.

"Pistinin boyu kısa ve yönü eğri olduğu" yönündeki haberlerle önceki yıllarda gündeme gelen havalimanına pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçaklar iniş yapamıyor, özellikle sisli günlerde seferler iptal ediliyordu. Havalimanı yakınlarındaki Küçükbağlar köyünün minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltılmıştı.

Mevcut havalimanının uçuş güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle kentte 2018 yılında yeni havalimanı inşaatı başladı. Yapılan çalışmalarla inşaatı büyük ölçüde tamamlanan yeni havalimanı modern bir yapıya sahip olacak. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği, 7 uçak park kapasiteli apronu bulunan, 2 bin 700 metre pist uzunluğuyla yeni havalimanı uluslararası uçuşlara da elverişli olacak.

Son yıllarda seferlerin durması üzerine Tokat'ta yaşayanlar çevre illere gitmek zorunda kalıyor, özellikle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nı kullanıyordu.