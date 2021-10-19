'KHK'lılar, Bakanlık tarafından gündeme alındı' iddiası

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında ilan edilen Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Kamu görevinden çıkarılanların itiraz edebilmesi için OHAL Komisyonu kuruldu. Darbe girişiminden 1 yıl sonra kurulan komisyon, yaklaşık 3 aylık periyotlarla kararlarını açıkladı. Ancak en son karar 28 Mayıs'ta çıktı.

Yaklaşık 5 aydır karar açıklamayan komisyon, 28 Mayıs'a kadar olan başvurulardan 14 bin 72'sini kabul etti. 101 bin 58 başvuru ise reddedildi. Hakkında işlem yapılan karar sayısı 115 bin 130 olurken, hala yanıt bekleyen 11 bin 544 başvuru var.

Bekleyen 11 bin dosyanın büyük bölümü yargılanmamış ya da aklanmış

OHAL Komisyonu'nun önünde bekleyen 11 bin civarındaki dosyanın büyük bölümünü de yargı sürecinde takipsizlik, beraat kararı alanlardan ya da hakkında adli işlem yapılamayanların oluşturduğu söyleniyor.

- KHK'lılar Bakanlık tarafından gündeme alındı

Independent Türkçe'nin Adalet Bakanlığı kulislerinden edindiği bilgilere göre ise, KHK'lıların bakanlık tarafından gündeme alındığı yönünde.

Ancak henüz resmi bir adım yok. Bakanlıkta üst düzey görevde bulunmuş bir kaynak, AK Parti ile Adalet Bakanlığı'nın, KHK problemine yönelik paralel iki farklı çalışma içinde olduğuna değiniyor.

Aynı kaynak, KHK'lılara yönelik çalışmanın, siyasetteki gidişatla ilgili olabileceğine dair ipuçları da veriyor:

"Gündemi önceden iktidar belirlerdi. Şimdi muhalefete yanıt vermekle uğraşılıyor. Sadece KHK'lılar değil, 3600 ek gösterge, EYT gibi konularda da çalışma olabilir. Süreci tersine çevirmek için şapkadan tavşan çıkarmak gerekiyor. KHK çalışması da bu tavşanlardan biri..."