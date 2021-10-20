Bakan Soylu: Türkiye'ye diz çökertebileceklerini zannediyorlar

Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Valilikten 'düğünde ırkçı saldırı' iddialarına yalanlama
Valilikten 'düğünde ırkçı saldırı' iddialarına yalanlama
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
BİM İcra Kurulu Üyesi: Denetime karşı değiliz ama asıl sebep biz değiliz
BİM İcra Kurulu Üyesi: Denetime karşı değiliz ama asıl sebep biz değiliz
ÖTV'den muaf araç alan engellinin muhtaçlık maaşı kesiliyor
ÖTV'den muaf araç alan engellinin muhtaçlık maaşı kesiliyor
Gümrük'te rüşvet operasyonu: 5'i gümrük çalışanı 9 kişiye gözaltı
Gümrük'te rüşvet operasyonu: 5'i gümrük çalışanı 9 kişiye gözaltı
Öğrencisi ile duygusal ilişki yaşayan müdürü zamanaşımı kurtardı
Öğrencisi ile duygusal ilişki yaşayan müdürü zamanaşımı kurtardı
Memleket Partisi'nin iki vekilinden Cumhur ittifakına destek
Memleket Partisi'nin iki vekilinden Cumhur ittifakına destek
Dışişlerinden diplomatlara: 'Kavala' açıklamanız hadsiz ve kabul edilemez!
Dışişlerinden diplomatlara: 'Kavala' açıklamanız hadsiz ve kabul edilemez!
Jandarma, nüfus ve emniyet görevlisi dahil suç örgütünden 14 gözaltı
Jandarma, nüfus ve emniyet görevlisi dahil suç örgütünden 14 gözaltı
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu: Türkiye'ye diz çökertebileceklerini zannediyorlar

İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu konuşuyor, arkasından büyükelçiler konuşma yapıyor. Organize işler bunlar. Türkiye'ye diz çökertebileceklerini zannediyorlar. Onlar bize 15 Temmuz'da diz çökertmek istediler, 15 Temmuz'dan sonra daha güçlü ve iri adımlar attık. Bu milleti tanımıyorlar, bilmiyorlar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 00:02
Yazdır
Bakan Soylu: Türkiye'ye diz çökertebileceklerini zannediyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hafıza Odası'nı açanlara bakarsanız CHP'liler ve HDP'liler yan yanalar. Bu Hafıza Odası'nda Dürümlü'de katledilenler, türküleriyle yüreklerimizi yakan Aybüke öğretmen, bir köydeki 3 aylık, 6 aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz, neyi temizleme gayreti içerisindesiniz." dedi.

Soylu, bir otelde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, afetlerde ve koronavirüsle mücadele sürecinde muhtarların yürüttüğü çalışmaların önemine değindi.

Milletin dertleri ve sıkıntılarının ilk adresi, devletle ilk temas noktasının muhtarlar olduğunu dile getiren Soylu, muhtarlara yönelik yapılan çalışmaları aktardı.

Dün akşam yaşadıkları bir gelişmenin kendilerine önemli bir fotoğrafı gösterdiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Aslında 10 Batılı büyükelçi, bükemedikleri bileği öpmek yerine dün bizi tehdit etmeyi seçtiler, böyle bir bildiri yayınladılar. Tehdidin içeriği çok önemli değil. Vız gelir, tırıs gider. Bizim için önemli olan Batı'yı, bu 10 ülkeyi bu davranışa iten motivasyonun kaynağını görmektir. Batı şu anda Türkiye'ye karşı bir cinnet halindedir. Siz nasıl Akdeniz'de bize sormadan dolaşırsınız? Siz nasıl Azerbaycan'da bir irade ortaya koyarsınız? Siz nasıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte iki kardeş oturur da Maraş'ı tekrar açarsınız? Siz nasıl 40 yıl yatırım yaptığımız PKK, FETÖ hatta DEAŞ terör örgütünü bitirirsiniz? Siz nasıl PKK'ya yönettirdiğiniz belediyelere bu milletin evlatlarını görevlendirirsiniz de surda gedik açtırmazsınız, bu milletin vergileriyle yine bu millete hizmetkar olursunuz?"

- "Huzur ve güvenlik, aynı zamanda gondol sefası var"

Tunceli'de yürütülen mücadele ile 2016 yılı sonu itibariyle 570 olan terörist sayısının bugün toplam 21 olduğuna işaret eden Soylu, insanların ekip biçtiğini, son 1,5 yılda Tunceli'nin köylerine iki bin insanın yerleştiğini bildirdi.

"Allah'a hamdolsun korkmuyorlar, çekinmiyorlar artık. 'Burası bizim köylerimiz, istediğimiz gibi geleceğiz, istediğimiz gibi yerleşeceğiz.' diyorlar. Bugün itibariyle Tunceli'de devam eden yatırım miktarı 3 milyar 699 milyon liradır. Sadece kamu yatırımlarımız. Neden? Huzur ve güvenlik, aynı zamanda gondol sefası var. Aynı zamanda bu yaz otellerinde yer yok." diyen Soylu, bir zaman terörün hakim olduğu yerlerde çok güzel kamp alanları yapıldığını, insanların tatillerini geçirdiğini anlattı.

Yaklaşık 3 hafta önce Hakkari'de yürürken bir kızın yanına geldiğini, ve üniversiteyi kazandığını ilettiğini aktaran Soylu, "Tıp fakültesini kazandığını söyledi. 2016'da Hakkari'de tıp fakültesini kazanan evlat sayısı 0. 2017, 2018 ve 2019'da 0, 2020'de 4 ve 2021'de 19. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu ülkenin kız çocuklarını okutmak, bu ülkenin annelerini huzurlu yapmak ve bu ülkenin insanlarını birbirine kardeş yapmaktır." diye konuştu.

Batman'da 2016'da tıp fakültesini kazanan kişi sayısının 90, şu anda 265 olduğuna dikkati çeken Soylu, bambaşka bir noktaya geldiklerini, aradıkları Türkiye, Doğu ve Güneydoğu, gelecek ve yarınların bu olduğunu ve bunu sağlamakla görevli olduklarını dile getirdi.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Gelecek, 12 yaşındaki, 9 yaşındaki kızı alacak dağa götürecek, eline silah verecek, onu korkutacak, ürkütecek, iğrenç iğrenç işler gerçekleştirecek sonra biz burada oturacağız. Huzur sadece bizim coğrafyamızın hakkı değildir. Huzur bugün uzunca bir zamandır kaos cenderesi içerisinde olan Suriye'nin de Irak'ın da Afganistan'ın da etrafımızdaki coğrafyanın da hakkıdır. Diyarbakır, Batman, Bitlis, Adıyaman huzuru bulduğu gün bir taraftan İdris-i Bitlisi ile bir taraftan İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri ile beraber Bağdat'a da Şam'a da Irak'ın ve Orta Doğu'nun her noktasına da huzuru ve barışı getirecek olan bu memleketin insanlarıdır. Bizim derdimiz sadece Türkiye'ye huzuru ve barışı getirmek değildir. Allah şahittir, Orta Doğu'ya da etrafımızdaki coğrafyaya da huzur, barış ve kardeşlik getireceğiz. Dünyaya da bizi istismar etmesinin bedelini kardeşlikle, huzurla ve medeniyetimizi onlara nakşetmeyle beraber gerçekleştireceğiz."

Soylu, sadece teröristle mücadele etmediklerini belirtti.

"Ne güzel, 10 tane büyükelçi çıksın bize parmak sallasın. Geçti o günler. Onlar eskidendi. Acaba bize bir şey söylerlerse, bizim bir şeyimizi kısarlar mı, keserler mi. 10 tane değil ya 100'ünüz değil, topunuz bir araya gelseniz ne olacak? Türkiye eski Türkiye değil. Ayakları üzerinde duran bir Türkiye'dir. Bir taraftan bize demokrasi ve hukuk dersi verecekler. Bir taraftan da yargıya talimat vermeye kalkacaklar." diyen Soylu, iki yüzlülüklerinin her daim olduğunu anlattı.

KAPAT [X]

Birkaç gün önce ana muhalefet partisi liderinin tehdit ettiğini kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepinizi tehdit etti, hesap soracakmış. Senin soracağın hesaptan kim korkar. Demirden korksak trene binmeyiz. Bu millet hiçbir şeyden korkmadı şimdiye kadar. 1960'da darbe yaptılar, 61'de bu ülkenin başbakanını astılar. O resmi bize hep gösterdiler. Bizi ürkütmek ve korkutmak için. Bir daha bize itaat etmezseniz sizin sonunuz böyle olur diye bizi ürkütmek için. Ne oldu? Millet ondan sonra yine milletin evlatlarını getirdi. 28 Şubat'ı yaptılar. Kimliğimize, kıyafetimize, inancımıza, değerimize hepsine ambargo koydular. Bizi değiştiremediler. Çünkü bu coğrafyada değiştiremezler."

Dünyaya ait sorumluluklarının bulunduğunu kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu medeniyeti, insanlığımızı anlatmaya, insanlığını kaybedenlere insanlığını hatırlatmaya, bombalara sırtını dönenlere insanlığını hatırlatmaya ait görevlerimiz var. Bunu hep birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz. Oradan rapor yazıyorlar, 'Ayasofya'yı niçin açtınız' diyorlar. Size mi soracağız. Yaraları başka. Peki onlar bu raporları yayınlıyorlar. Kılıçdaroğlu konuşuyor, arkasından büyükelçiler konuşma yapıyor. Organize işler bunlar. Türkiye'ye diz çökertebileceklerini zannediyorlar. Onlar bize 15 Temmuz'da diz çökertmek istediler, 15 Temmuz'dan sonra daha güçlü ve iri adımlar attık. Bu milleti tanımıyorlar, bilmiyorlar."

- Hafıza Odası sergisi

Geçen gün Diyarbakır'da özellikle sanat üzerinden bir hadise gerçekleştiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bir Hafıza Odası açtılar. Hafıza Odası'nı açanlara bakarsanız CHP'liler ve HDP'liler yan yanalar. Bu Hafıza Odası'nda Dürümlü'de katledilenler, türküleriyle yüreklerimizi yakan Aybüke öğretmen, bir köydeki 3 aylık, 6 aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz, neyi temizleme gayreti içerisindesiniz. Burada size ifade etmek istiyorum. Şuradaki topluluk var ya, siz her şeyi gördünüz. Darbe, anarşi, terörizm, Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallamak, aşağılanma gördük, hep birlikte gördük. Yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük. Akşam yattık, sabah kalktık 5 kat fukaralaştığımızı gördük. Hep beraber bir şey yapmalıyız. Siyasi düşüncelerimiz ayrı, fikirlerimiz ayrı olabilir. Ayrı etnik köklere sahip olabiliriz, ayrı şekilde dünyaya bakabiliriz ama hep beraber bir şey yapmalıyız. Gelecek nesillerimize bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim."

"Çocuklarımıza, gençlerimize altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz, kuvvetli bir Türkiye. Etrafındaki coğrafyanın hayran hayran izlediği bir Türkiye bırakıyoruz. Bakın Irak, Suriye ne kadar geriledi. Nasıl toparlanacaklar, kaç yıllar boyunca toparlanacaklar, neleri kaybettiler? Gelecek nesillerimize bir daha bu yaşananların yaşanmayacağı bir Türkiye'yi hep birlikte bırakmak durumundayız. Sizin emrinize amadeyiz." diyen Soylu, herkesi rahatlatan adımları hep birlikte atacaklarını kaydetti.

İddialarının güçlü ve büyük Türkiye oluşturabilmek olduğunu dile getiren Soylu, bunu birlikte gerçekleştirme iradesinin de söz konusu olduğunu aktardı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan geçmiş Türkiye'yi iyi şekilde analiz etmiş bir liderdir. Türkiye içeriden ve dışarıdan saldırılara sürekli maruz kalmış bir ülkedir. İçeriden saldırılara karşı koyabilme kabiliyeti vardır bu ülkenin ama dışarıdan saldırılara karşı dönem dönem boyun eğmiştir. İçeriden saldırılar ve dışarıdan saldırılar bir araya gelince gücü yetmemektedir. 1960 darbesi öyle oldu. 1980, 28 Şubat'ta aynısı oldu ama Tayyip Erdoğan iktidar olduktan sonra oyun değişti.

Geldiği günden itibaren hem ülkenin içini dayanıklı bir hale getirmeye hem vesayeti tasfiye etmeye hem Türkiye'ye parmak sallayanlara oyun alanlarını daraltmaya başladı. İçerden hem de dışarıdan büyük bir koza, çelik zırh ördü. Hem fiili olarak hem de Türkiye'nin gücüyle beraber ördü. Irak'tan Suriye'ye kadar Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar Kafkaslar'dan Akdeniz'e kadar dünyanın öteki ucuna Afrika'ya kadar bir koza ördü. Yıllardan beri Türkiye'ye saldırıp ekonomik açıdan, 15 Temmuz darbe girişimiyle siyasi ve psikolojik açıdan Türkiye'ye saldırıp da Türkiye'yi ele geçirememelerinin tek nedeni Türkiye'nin dışına örülmüş kozadır. Türkiye'nin dışına tedbir alan ve bu tedbirle kendi milletinin karşı karşıya kalabileceği bir sıkıntıyı bertaraf eden bir felsefinin sahibidir Tayyip Erdoğan."

Bugün ihtiyaç duyulanın birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Soylu, bugün ortaya konulacak birliğin gelecekte Türkiye'nin güçlenmesini, Orta Doğu'nun güçlenmesini ve bu kaos cenderesinden çıkmasını sağlayacağını aktardı.

Soylu, "Günlük tartışmaları, günlük birtakım tezviratları ve dedikoduları bir tarafa bırakıp, geleceğe doğru hep birlikte güçlü adımlar atmak bizim bu topraklara ve gelecek nesillerimize ait sorumluluğumuzdur." dedi.

Vali Münir Karaloğlu da kamu kurum ve kuruluşları, büyükşehir, ilçe belediyeleri, muhtarlarla hep birlikte Diyarbakır'ın son 6 yılda yakaladığı huzur ve güven ortamında kentin sorunlarını çözmeye, daha yaşanılacak bir yere dönüştürme konusunda gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

#Diyarbakır# Süleyman Soylu# Muhtarlar
20 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
20 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'dan ayrıldı
'KHK'lılar, Bakanlık tarafından gündeme alındı' iddiası
'KHK'lılar, Bakanlık tarafından gündeme alındı' iddiası
Karaismailoğlu: Tokat Havalimanı'nın altyapı işlerini bitirdik
Karaismailoğlu: Tokat Havalimanı'nın altyapı işlerini bitirdik
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmene rotasyon mu geliyor?

Öğretmene rotasyon mu geliyor?

MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında "Bu yıl rotasyon yapılacak mı?" soruları gündeme gelmekte olup, MEB'in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan miktarlara göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 12,4 oranında artırılmaktadır.
2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak.
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda sözlü sınav kalkacak

Kılıçdaroğlu: İktidarımızda sözlü sınav kalkacak

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (6)
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

TV8'de yeni sezonda ekranlara getirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu ifşa oldu Sosyal medya Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosundaki isimleri tek tek duyurdu.