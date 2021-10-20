Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 06:08
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.