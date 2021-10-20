AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik

2023 seçim hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu kapsamda önemli bir rapor hazırladı. Yaz boyunca sahada olan milletvekilleri, MKYK üyeleri ve AK Parti teşkilatı, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek raporlaştırıp Genel Merkez'e iletti. Vatandaşlardan gelen eleştirilerin 20 başlıkta toplandığı rapor, yarınki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

EYT VE ERKEN YAŞTA EVLİLİK MASADA

Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor.

YENİ YOL HARİTASI HAZIRLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti'nin tüm bu eleştirilerle ilgili yeni bir yol haritası hazırlaması planlanıyor. Meclis'in açılmasının ardından yargı reformu, gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlar, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi çalışmalarını hızlandıran AK Parti'nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Ebru Karatosun