Bu kalemlere dikkat! İnternetten satılıyor, felç edebilir

Yüze basınç uygulanarak dolgu maddesini cilt altına geçirmeyi hedefleyen cihazların ciltte kalıcı hasarlar yaratabileceği açıklandı. Uyarıda, "Reçetesiz ve genellikle internet üzerinden satılan bu cihazları FDA'nın onaylamadığı bilinmeli. Bu cihazların cilt, dudak ve gözlerde neden olduğu kalıcı hasarlar tespit edilmiştir. İnsanların bu yan etkileri bilmesi gerekiyor" denildi.

Damarlara zarar veriyor

Türkiye'de de internetten 'iğnesiz Dolgu Kalemi', 'basınçlı dolgu kalemi' gibi isimlerle satılan cihazların tehlikelerine dikkat çeken dermatoloji uzmanı Dr. Dilek Başaran, bu uygulamaların bakteri ve mantarların cilt altına geçişini sağlayacağını belirterek "Damarlara zarar vererek tıkanmasına ve bu nedenle körlüğe, hatta inmeye varan durumlara neden olabilir" dedi.

Bir işe de yaramıyor

Dolgu kalemlerinin işlevsiz olduğuna dikkat çeken Dr. Başaran, "Cildimizin bariyeri belli bir büyüklüğe kadar olan maddelerin geçişine izin veriyor. Basınç ile bunu arttırmak mümkün ama hyalüronik asit dolgular cildin geçişine izin verdiğinden çok daha büyük boyutta. Bunu ciltten geçirmek mümkün değil. FDA da dokuya zarar verdiğini ve geri dönüşü olmayacak hasarlar bıraktığı yönünde uyarıda bulundu. Dolgu maddesinin içindeki sıvı ve hyalüronik asitin bir kısmı cilt altına geçebilir ve ilk günler dolgunluk veriyor gibi olabilir ancak çok kısa süreli bir etkidir bu" dedi.

Dr. Başaran, "FDA'nın belirttiği risklerin başında kanama ve morarma geliyor. Deri altında alerjik reaksiyonlar, şişlikler, morluklar olabilir" diye konuştu.