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Fikirtepe'de kentsel dönüşüm bölgesinde tahliye süresi sonlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İstanbul Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde tahliye amacıyla vatandaşlara tanınan 150 artı 15 günlük kanuni süre bugün itibariyle sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, konutların ne zaman teslim edileceğini de açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 07:36
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Fikirtepe'de kentsel dönüşüm bölgesinde tahliye süresi sonlandı

İstanbul Fikirtepe'de yaşayan vatandaşlar için verilen 150 günlük tahliye süresi bugün itibariyle sona erdi. Fikirtepe'de başlayacak tam kapsamlı yıkım çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret ederek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TAHLİYE SÜRECİNİ 150 GÜNE ÇIKARTTIK"

Proje alanını gezerek incelemelerde bulunan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Burada yıllardan beri sürüncemede kalmış birçok proje vardı.

Projede hak sahibi olan vatandaşlar bakanlığımıza gelerek projenin bizler tarafından yürütülmesi yönünde taleplerde bulunuyordu.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası projenin 22 adasının bakanlık eliyle yapılmasına karar verildi. Kararın hemen ardından tahliye sürecine dair planlamalar yaptık ve süreci başlattık.

Tahliye işlemleri için vatandaşlara ilaveten süreler de verdik. Bu zaman dilimini 150 güne kadar çıkarttık. Bugün itibariyle süremiz doldu. Hatta üstünden de yaklaşık iki hafta geçti. Tahliye sürecinde kapı kapı gezerek vatandaşların ulaşım, lojistik ve barınma gibi sorunları olup olmadığını ve olanlara ise çözümler ürettik" diye konuştu.

"2 SENE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK"

Projelerin 2 sene içerisinde tamamlanacağını belirten Gürgen, "Aslında bakınca Fikirtepe'de şu anda yürüttüğümüz proje bir demir betondan müteşekkil bir proje değil. Bu işin sosyal yönü de oldukça fazla. Bugün Fikirtepe'de bir dönüm noktası olacak.

Burada elektrik, su ve gaz hizmetlerini kestikten sonra güvenli bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Ne kadar hızlı başlarsak o kadar kısa sürede konutlar yükselir. Biz Fikirtepe'de planlamalara başlıyoruz. 2 sene içerisinde de Emlak Konut marifetiyle projelerimiz bitecek ve anahtarlar teslim edilecek. Bütün çabalarımızın da gayreti vatandaşlara söz verdiğimiz tarihte yapıları tamamlamak" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonu'nda yapılacak çalışmalarla 7 bin 200 konut inşa edilecek.

#fikirtepe# kentsel dönüşüm
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