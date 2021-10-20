Aşılama arttı, rezervasyonlar şimdiden başladı

Son iki yılı pandemi gölgesinde geçiren Türk turizm sektörü, 2022'ye güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Aşılanma sayılarının her geçen gün artması, 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile Türkiye'nin rakiplerinden ayrışması ve kur etkisiyle Türkiye daha da öne çıkıyor.

2019'U YAKALARIZ

Sektörün 2021'de geç açılmasına rağmen geçen yıla göre çok daha iyi bir sezon geçirdiğini belirten turizmciler, "Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik talep rakiplerimize göre oldukça iyi seyretti. İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden geç de olsa çıkarması sektöre can suyu oldu.

Son olarak Türkiye'nin en güçlü pazarı olan Rusya ile imzalanan 'Ortak Turizm Eylem Planı' bizim 2022 yılına dair umutlarımızı artırdı" diyor. 2022 için şimdiden rezervasyon akışının başladığını aktaran turizmciler, pandemi nedeniyle aksi bir durum yaşanmaması halinde 2019'daki 45 milyon turist sayısının yakalanacağını belirtiyor.

Betül ALAKENT