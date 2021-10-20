Casus filmi değil boşanma davası!

İstanbul'da yaşayan Canan B., eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle kocasının bilgisayarına casus program yükledi. Programı fark eden koca ise eşini dinlemeye alarak eve gizli kamera sistemi kurdu. Bütün casusluk faaliyetlerine konu olacak yöntemlerin kullanıldığı aile içinde yaşanan tartışmalar sonrasında Hasan B., kendisine ağır küfürler eden eşi Canan B.'ye fiziksel şiddet uygulayarak kadını darp etti.

DARP EDİLİNCE MAHKEMEYE GİTTİ

Canan B. darp edildikten sonra kocasına karşı boşanma davası açtı. Kadın eşinin ağır kusurlu olduğunu belirterek maddi- manevi tazminat ve nafaka talebinde de bulundu. Buna karşılık Hasan B. de eşinin bilgisayarına casus yazılım yüklediğini, fiziksel şiddet uyguladığı olayda da karısının kendisine ağır hakaretler ettiğini belirterek ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu. Hasan B. eşinin hakaret ettiğini duyan üçüncü kişileri de tanık olarak mahkemede dinlettirdi.

ERKEK DAHA FAZLA KUSURLU

Aile Mahkemesi, kocanın delil olarak sunduğu ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmayacağını, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşine fiziksel şiddet uygulayan erkeğin fazla kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Tazminat ve nafaka ödemesi de kararlaştırılan Hasan B., eşinin daha fazla kusurlu olduğunu iddia ederek yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nde duruşmalı olarak görülen davada, kadının bilgisayara casus program yüklediği, kocanın delil olarak dayandığı ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmamasında bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi. Boşanmaya sebebiyet veren fiziksel şiddet olayıyla da kocanın fazla kusurlu bulunmasında bir isabetsizlik bulunmadığına karar veren 2. Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarını reddederek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

MR&MRS SMİTH'İ HATIRLATTI

BAŞROLLERİNİ Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin paylaştığı film, 2005 yapımı... Sıradan bir evlilik yaşayan John ve Jane Smith'in hayatları, gün geçtikçe daha sıkıcı bir hal almaktadır. Hayatlarındaki monotonluğu bozan tek şey; birbirlerine söyledikleri yalanlardır. Çift, aslında, birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalışmaktadır.

HALİT TURAN