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Dövizdeki artış şirketlere üst üste bütçe revize ettiriyor

Döviz kurlarında yaşanan artış, 2022 yılı bütçesini yapmaya hazırlanan şirketlerin de planlarını alt üst etti.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 20 Ekim 2021 08:26
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Dövizdeki artış şirketlere üst üste bütçe revize ettiriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nda başkan yardımcılarını görevden almasıyla geçen hafta başlayarak rekor seviyelere ulaşan döviz kurlarındaki artış, 2022 yılı bütçesini yapmaya hazırlanan şirketlerin de planlarını alt üst etti. Birçok şirket, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi nedeniyle maliyetleri azaltmak için başta yatırımlar olmak üzere bütçe kalemlerindeki rakamları kısmaya başladı. Bu şirketlerden birisi de, son yıllarda yurtdışı mağaza atağıyla öne çıkan Silk and Cashmere.

Şirketin kurucusu Ayşen Zamanpur, kurlardaki korkunç artış nedeniyle 2022 bütçesini üçüncü kez revize etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Üretim, tasarım, araştırma-geliştirme, yeni projeler, stratejik atılımlar ve sosyal sorumluluk için ayrılan zaman, enerji ve paranın önemli kısmı bu şekilde elimizden yıl başlamadan alındı" dedi.

Tam nefes alma umudumuz artmıştı.

Salgın nedeniyle zaten çok zor bir süreçten çıktıklarını vurgulayan Zamanpur, "1 yıl çok zordu, sonra işlerimiz biraz açıldı, insanlar alışveriş yapmaya başladılar. İkinci nesil yonetimi ile e-ticaret de gayet olumlu gelişmeler oldu. Yurt içi dışı online satışlar arttı ve tam biraz rahat nefes alma umudu taşıyoruz derken kurlardaki büyük artış maalesef bütçelerimizi tekrar tekrar revize etmemizi gerektirdi" diye konuştu. Perakendeciler, başta hazır giyim olmak üzere dövizdeki artışın, yeni sezon ürünlere yüzde 30-40 zam olarak yansıyacağını açıklamışlardı.

#döviz# artış# bütçe revize
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