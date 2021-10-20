Sayıştaya göre gezi için bir yılda 2.5 milyar harcanmış

Devletin bir yıllık temsil ve tanıtma giderinin 114 milyon 296 bin lira, seyahatlerden oluşan yolluk giderinin ise 2 milyar 492 milyon 290 lirayı bulduğu açıklandı. Sayıştay'ın, 327 kamu idaresinin denetimiyle ilgili hazırladığı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu'ndaki bilgilere göre kamu kurumlarının 2020'deki mal ve hizmet alım giderleri de 87.8 milyar lira oldu. Üretime yönelik mal ve malzeme alımları 853 milyon 946 bin lirada kaldı.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ise, 38.3 milyar liraya ulaştı. Yolluklar 2.4 milyar lira olurken, görev giderleri 7.3 milyar, hizmet alımları 36.3 milyar, temsil ve tanıtma giderleri 114.2 milyon, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri 1.1 milyar, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri 639.8 milyon lira, tedavi ve cenaze giderleri de 526.2 milyon lira tuttu. 2020'de 175.1 milyar lira faiz gideri oluşurken, bunun 5 milyar lirası kamu kurumlarına ödenen iç borç, 133.4 milyar lirası diğer iç borç faiz giderlerine verildi. Dış borç faiz giderleri ise 33.7 milyar lira tuttu. Devletin faiz geliri ise 31.7 milyar lira oldu.