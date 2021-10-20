Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde 20 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile yönetmelikte yer alan iç denetçi ifadeleri kaldırıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle de ajanslarda çalışan iç denetçilerin uzman kadrolarında istihdam edilmeleri benimsendi.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde şu şekildedir:

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"İç denetçi olarak istihdam edilen personel

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ajanslarda iç denetçi olarak istihdam edilenlerden talepte bulunanlar, bu Yönetmelikte yer alan sınav ve yabancı dil şartına tabi olmaksızın görev yaptığı Ajansta, Ajansın insan kaynakları ihtiyacı da gözetilerek, uzman kadrosunda istihdam edilebilir.

(2) Ajanslarda iç denetçi kadrolarının herhangi bir şekilde boşalması halinde bu kadrolar hiçbir surette kullanılamaz."

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