Altın fiyatları daha ne kadar artacak?

Gün geçmiyor ki, "Hocam Altın alayım mı?" ya da "Altın ile devam edeyim mi?" diye soran olmasın. Aslına bakılırsa hem yurtdışındaki fiyat hareketlerini hem de Dolar/TL'yi yakından takip etmeden bu yatırıma girmek doğru değil.

Türkiye ekonomisinin Cumhuriyetten bu yana tarihinde sürekli devalüasyonlara rastlandığı için gram altın yatırımcısı istikrarlı şekilde para kazanmış gözüküyor. Neredeyse sabırla bekleyen herkes banka faizi ile kıyaslanamayacak büyük kazançlar elde etmişler.

Sadece 5 yıl geriye gidelim: 2016'da 125 TL olan gram altın bugün 530 TL olmuş. Yani 4 kattan fazla kazanç elde edilmiş. Aynı zaman diliminde Dolar/TL'deki kazanç ise 3 katından biraz fazla. BIST endeksi ise 2 katı kadar artış göstermiş. Özetle sade vatandaşın güven içinde dokunduğu enstrümanlar içinde Altın yine en parlak olanı gibi duruyor.

Peki, yurt dışında altın yatırımcısı üzülürken bizde Gram Altıncılar nasıl sevinebiliyor? Dilerseniz bu durumu bazı farklı kombinasyonlarla anlatayım:

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