Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
AK Parti sahada tebdil-i kıyafetle vatandaşlara şikayetlerine yönelik gözlem yaptı ve egelen şikayetlerde ilk üç sırayı gıda enflasyonu, işsizlik gibi ekonomik konular yer aldı.
Kaynak : Milliyet
Eklenme : 20 Ekim 2021 08:49
Milliyet'ten Ayşegül
Kahvecioğlu'nun haberine göre: Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken
AK Parti sahada seçmene yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Partinin "tebdil-i
kıyafet" gerçekleştirdiği gözlemlerlerle vatandaştan gelen 20 maddelik, "şikayet
ve öneriler" rapor haline getirildi. Raporda, ilk üç sırayı vatandaşın gıda
enflasyonu ve işsizliği içeren ekonomik sorunların çözülmesi talebi oluşturdu.