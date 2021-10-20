Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı

Uzmanlarımızca hazırlanan memur emekliliğine ilişkin sık karşılaşılan 13 sorunun cevabını paylaşıyoruz. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir.

1- Özel veya kamu sektöründe geçen sigortalı hizmetlerin emeklilik intibakında değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- 5434'e tabi memur göreve başladıktan sonra engelli olursa nasıl emekli olabilir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Yedek subay öğrencilik süresini borçlanmak emeklilik yaşını etkiler mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- 6 aylık doğum borçlanması emeklilik yaşını etkiler mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Engellilikten dolayı emekli olan işçi, memur olarak atanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Engelli heyet raporu alan vergi indirimi ve emeklilik için ne yapmalı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- İşçilikten memurluğa geçen kişinin emeklilik hizmet ve emeklilik yaş tarihi değişir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Önce emekli ikramiyesinin alınıp sonra emekli maaşının bağlanması mümkün müdür? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Yedek subaylıktan kazanılan yıpranma payı emeklilik yaşını etkiler mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Malullük aylığı ve ikramiyesi ile engelli aylığı ve ikramiyesi hakkında bilinmesi gerekenler Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Memur, yaşı beklemek için istifa ettiğinde, emekli ikramiyesi alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Memurların yıpranma payları emeklilik yaş gruplarını nasıl belirler? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

13- 5510 sayılı Kanuna göre malullük aylığı ve ikramiyesi ile engelli aylığı ve ikramiyesi nasıl belirlenmektedir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.