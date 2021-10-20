Sınır ötesi operason süresini uzatan tezkere TBMM'ye sunuldu

Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasından 39 gözaltı
FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasından 39 gözaltı
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Valilikten 'düğünde ırkçı saldırı' iddialarına yalanlama
Valilikten 'düğünde ırkçı saldırı' iddialarına yalanlama
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 14 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Sınır ötesi operason süresini uzatan tezkere TBMM'ye sunuldu

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 09:17
Yazdır
Sınır ötesi operason süresini uzatan tezkere TBMM'ye sunuldu

Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği belirtilen tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." denildi.

- İdlib tezkerede

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, Suriye'de bölücü faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekilen tezkerede, Türkiye'nin harekat alanlarında tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda önlemler alındığı anlatıldı.

İdlib'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditlerin devam ettiği vurgulanan tezkerede, "Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

- Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi iki yıl daha uzatılacak

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 (2014) sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2 Ekim 2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2021'e kadar uzatılan izin süresinin 30 Ekim 2021'den itibaren iki yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

- Lübnan tezkeresi

Lübnan tezkeresinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin kapsamında, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2022'ye kadar uzatıldığına işaret edilen tezkerede, bu kapsamda, Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BMGK'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğinin yapılması istendi.

#tezkere# tbmm# sınır ötesi
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
TBMM'de bu hafta: Bütçe maratonu başlıyor
AK Parti yeni bir kanun teklifini TBMM'ye sundu
AK Parti yeni bir kanun teklifini TBMM'ye sundu
Meclis'te 2022 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
Meclis'te 2022 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
Bakan Elvan'a defterdarlık uzmanları soruldu
Bakan Elvan'a defterdarlık uzmanları soruldu

Bu Habere Tepkiniz

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi

Kalkınma ajanslarında iç denetçi istihdamından vazgeçildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavları yapacak
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü

Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Öğretmene rotasyon mu geliyor?

Öğretmene rotasyon mu geliyor?

MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında "Bu yıl rotasyon yapılacak mı?" soruları gündeme gelmekte olup, MEB'in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan miktarlara göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 12,4 oranında artırılmaktadır.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada; Ankara'dan çalındığı tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirilirken 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

İşte Türkiye'nin en zeki illeri!

Zeka Testi Merkezi'nin internet sitesinde yaptığı IQ testine göre Türkiye'nin en zeki illeri belirlendi.