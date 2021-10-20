Erdoğan Bayraktar 'Dosyamda ne varsa doğrudur' demişti...Savcılık kararını verdi

17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur" demişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Bayraktar'ın açıklamalarını yargıya taşımış ve Bayraktar'ın yanı sıra eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "zimmet", "irtikap", "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık 'daha önce soruşturuldu' dedi

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "aynı olayla ilgili olarak daha önceden soruşturma yapıldığı" gerekçesiyle "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.

HKP, karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, "savcılığın, ikrar ve itiraflara dair maddi gerçekliği araştırmaya lüzum görmediği ve göz ardı ettiği" kaydedildi. Kararı veren savcının, "yetkisini kötüye kullandığı" belirtilen dilekçede, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in de tanık olarak dinlenmesi istendi.