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Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Ekim 2021 10:04
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Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı

Ankara İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü sözlü sınavıyla ilgili çok önemli bir karar verdi.

Mahkeme heyeti oybirliğiyle, sınav kurulu üyelerinin sınava alınacakj adaylardan öğrenim itibariyle düşük seviyede olmasından dolayı sözlü sınavın tümünü iptal etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 17. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar"

Davacı kişi yüksek lisans mezunu, sınav kurulu üyeleri ise biri hariç lisans mezunu olduğu için, yönetmelik hükmüne aykırı sınav kurulu oluşturulduğu gerekçesiyle sözlü sınavın tümünün iptaline karar verilmiştir.

İdare mahkemesinin bu kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesinin itiraz incelemesi sonrasında kesinleşecektir.

#yüksek lisans# sözlü sınav
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Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
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