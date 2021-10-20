MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu. Patlama sonrası yangın çıktı, bölgeye ekipler sevk edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.

MTA'dan yapılan açıklama

Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki patlama nedeniyle can kaybı ya da yaralının bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN AÇIKLAMASI

Kurumumuzun, Ankara Eskişehir Yolu Merkez yerleşkesinde, 20.10.2021 tarihinde saat 09:55'te, doğalgaz ile çalışan ısı santralinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, akabinde ise patlama meydana gelmiştir.

Olaya anında müdahale edilerek yangın söndürülmüştür. Yaşanan olay, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadan kontrol altına alınmıştır.

Yangın ve patlamaya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.