Bloomberg: BOTAŞ olası hisse satışı için yapılandırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarına ilişkin "Ne Türkiye Petrollerinin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değil" demişti ancak halka arz yoluyla hisse satışı olabileceği iddiaları devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre kamu enerji şirketlerinde olası hisse satışı öncesinde yapılandırma hazırlıkları yapılıyor. Kaynaklar, bu kapsamda doğalgaz ithalatçısı Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) ilk yapılandırılması amaçlanan şirketler arasında olduğunu belirtti.

Kaynaklara göre BOTAŞ'ın doğalgaz ticareti ile iletim bölümlerinin ayrılması, daha karlı olan iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

TEİAŞ İLE BAŞLAMIŞTI

Çoğu Türkiye Varlık Fonu portföyünde olan enerji firmalarının yeniden yapılandırılmasına Türkiye Elektrik İletim Anonim (TEİAŞ) ile başlanmıştı.

Konu hakkında eylülde Bloomberg'e konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "TEİAŞ'ta halka arzı yapacağız ama orada az miktarlarda olacak. Yani her halükarda çoğunluk hissesi kamunun elinde olacak." demişti.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nde (EÜAŞ) ise özelleştirme programının yürümesi halinde bunun, varlık satışı üzerinden ilerleyeceğini kaydeden Dönmez "Hisse üzerinden bir özelleştirme şu anda düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.