6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" için 6 muhalefet partisinin yaptığı dördüncü toplantıda seçim barajı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisi ve Hazine yardımının da yer aldığı 13 maddede mutabakata varıldı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri dün "parlamenter sistem" çalışması için dördüncü kez bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, yasamanın Meclisin görev süresi, seçim barajı, seçim sistemi, siyasi partiler, parti içi demokrasi ve TBMM ihtisas komisyonlarının güçlendirilmesi, Meclis İçtüzüğü, KHK yetkisi, yasama bağışıklığı, siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması, hazine yardımı, "torba kanun" usulü ve cumhurbaşkanının kanunlara ilişkin veto yetkisi başlıkları görüşüldü.

Toplantıda heyet, görüştüğü 13 maddede mutabakata vardı.

- Cumhurbaşkanının veto yetkisi olmayacak

Uzlaşılan maddeler arasında seçim barajının yüzde 3 olması, "torba kanun" usulünün kaldırılması, siyasi partilerin Hazine yardımı için yüzde 3 oranında oy alması şartında değişikliğe gidilerek oranın yüzde 1'e indirilmesi yer aldı.

Hükümete KHK yetkisinin; konusu, sınırları ve süresi yetki kanunuyla TBMM tarafından belirlenmesi şartıyla verilmesi, Meclisin siyasi ve Anayasa Mahkemesinin hukuki denetimine tabi tutulması öngörüldü.

Cumhurbaşkanının kanunlara ilişkin veto yetkisinin olmaması, daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı şekliyle cumhurbaşkanının sadece geri gönderme hakkına sahip olması, mutabakat sağlanan maddelerden biri oldu.

6 parti, siyasetin finansmanının şeffaflık, denetlenebilirlik ve seçim harcamalarının saydamlığı ilkesi çerçevesinde ayrıntılı biçimde düzenlenmesi, siyasi parti ve adayların yapılan belirli miktarın üzerindeki bağışları ve seçim dönemlerindeki harcamaları kamuoyuna açıklaması konusunda anlaştı.

- Yasama sorumsuzluğu

Kürsü sorumsuzluğunun kapsamının genişletilmesi, yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığının istisnalarının açıkça düzenlenerek belirsizliklerin ortadan kaldırılması uzlaşı sağlanan maddeler arasında yer aldı. Bu çerçevede toplantıda, Anayasa Mahkemesinin, milletvekilliği düşürülen eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili Meclise de gönderdiği "seçilme ve siyaset yapma hakkının ihlal edildiği" kararına dikkat çekildi.

- Toplantılar devam edecek

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nde parlamenter sistemle ilgili çalışmaları yürüten isimler, salı günleri TBMM'de bir araya geliyor. Toplantılar gelecek haftalarda da devam edecek.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra oluşacak ortak metin, genel başkanların onayına sunulacak. Son şeklinin verilmesinin ardından çalışma kamuoyuna açıklanacak.