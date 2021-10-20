Kara Harp Okulu darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti

Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili sıklıkla karşılaşılan 13 soru ve cevabı
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2022 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasında 13 maddede uzlaştı
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
MTA'daki doğalgaz kaynaklı patlamada çıkan yangın söndürüldü
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Vergi ve cezalarda yüklü artışlar olacak
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Akaryakıt zamları raflara 3 kat fazla yansıyacak!
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Tebdil-i kıyafetle gözlem yapıldı, ilk üç şikayet ekonomik sorunlar
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu bugün başlıyor
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 223 personel almak için ilana çıktı
FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasından 39 gözaltı
FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasından 39 gözaltı
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
AK Parti'de seçim hazırlıkları: Gündem EYT ve erken yaşta evlilik
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Semih Durmuş: Döner sermaye politikası revize edilmeli
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
Bakan Varank, ilk ve tek yerli şanzımanlı motoru test etti
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Doç. Dr. Barut: Aşı karşıtlarının savunuğu tezler doğru değil
Valilikten 'düğünde ırkçı saldırı' iddialarına yalanlama
Valilikten 'düğünde ırkçı saldırı' iddialarına yalanlama
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
Rekabet Kurulundan sahibinden.com'a soruşturma
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
İstanbul'da kiralar en çok bu ilçelerde arttı
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Kılıçdaroğlu: Bizim iktidarımızda sözlü sınav kalkacak! Ama nasıl?
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
Devlet, 2022'de 1 trilyon 430 milyar lira vergi geliri bekliyor
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
KTÜ'den 'korona ilacı' açıklaması: 4 ilaç Faz3 aşamasında
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan sözleşmeli personel açıklaması
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Hasta ile oğlu acil servis doktoruna dehşeti yaşattı
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 14 zam yapılacak
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Davutoğlu'nun asansör kazası öncesi ve sonrası kamerada
Ana sayfaHaberler Terör

Kara Harp Okulu darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin okulun dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 307 sanık hakkında verdiği kararları hukuka uygun buldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 11:05
Yazdır
Kara Harp Okulu darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti

İstinaf mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki (KHO) eylemlere ilişkin aralarında okulun dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 307 sanığın yargılandığı davada verilen kararların, hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Haziran 2019'da karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı.

Ceza dairesi inceleme sonucunda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizliğin bulunmadığını ve kararın hukuka uygun olduğunu belirtti.

Kararda, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 28 sanığa aynı suçtan verilen müebbet hapis cezalarında isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.

"Anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan ceza alan 110 sanık ile "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan cezalandırılan 37 sanık hakkındaki hükmün yasaya uygun olduğu belirtilen kararda, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanığa verilen beraat kararının hukuka uygun olduğu kaydedildi.

Kararda, "Olay tarihinde Kara Harp Okulunda öğrenci konumunda olan bir kısım sanıkların yaşanan olayları anlama, değerlendirme ve buna karşı karar alma hususundaki tecrübe, rütbe ve bilgi düzeyleri dikkate alınarak kaçınılmaz bir hataya düştüklerinden, verilen beraat kararının yerinde olduğu anlaşılmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Eski kurmay başkanı albay İlhami Polat'ın da aralarında olduğu firari 19 sanığın da yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmedildi.

Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski tuğgeneral ve KHO Dekanı Kerim Acar ile eski albay ve KHO Kurmay Başkanı İlhami Polat'ın aralarında bulunduğu 307 sanık hakkında düzenlediği iddianameyi, 12 Haziran 2017'de Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Haziran 2019'da karara bağlanan davada, Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi, sanıklardan 28'i müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Sanıklardan 110'u "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 37 sanığı 6 yıl 3'er ay ve 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı, aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanığın beraatine ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Firari sanık Polat'ın da aralarında olduğu 19 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

#22. Ceza Dairesi# Ankara Bölge Adliye Mahkemesi# darbe girişimi# FETÖ# istinaf# Kara Harp Okulu
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı
FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı
FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasından 39 gözaltı
FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasından 39 gözaltı
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Erdoğan'dan TOGO'ya 'FETÖ ile mücadele' teşekkürü
Erdoğan'dan TOGO'ya 'FETÖ ile mücadele' teşekkürü
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay tahliye edildi
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay tahliye edildi

Bu Habere Tepkiniz

Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?
Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?
Bu yazımızda, okuyucularımızın desteği ve teveccühü ile 2000 yılından bu yana yayında olan memurlar.net'in hazırlamış olduğu servislerden okuyucularımızın en fazla nasıl fayda sağlayacağına ilişkin bilgilere yer verilmeye çalışılacaktır. Başka bir deyişle okuyucu rehberi hazırlanmaya çalışılmıştır.
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Komisyon üyeleri lisans, adaylar ise yüksek lisans mezunu olduğu için sözlü sınava Y.D. kararı
Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi düzenlemesi
Kalkınma ajanslarında iç denetçi istihdamından vazgeçildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri
Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında görevden almalara dair kararlarına yer verilecektir.
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Ortaokul ve lise öğrencileri 26 ve 27 Ekim'de sınava alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri için kazanım değerlendirme sınavları yapacak
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü
40 güne kadar olan sağlık raporlarına yönelik çok önemli Covid19 görüşü
Tüm çalışanların tek hekimden aldığı sağlık raporlarının 40 günü geçmesi halinde alınan sağlık raporlarının sağlık kuruluna onaylatılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Covid19 testi pozitif çıkanlar ile negatif temaslı personele verilen sağlık raporlarının 40 güne dahil edilmemesi gerektiği yönünde önemli bir görüş verdi.
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir
Öğretmene rotasyon mu geliyor?
Öğretmene rotasyon mu geliyor?
MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında "Bu yıl rotasyon yapılacak mı?" soruları gündeme gelmekte olup, MEB'in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan miktarlara göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 12,4 oranında artırılmaktadır.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada; Ankara'dan çalındığı tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirilirken 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.
MEB, 6 bin 132 personel alacak
MEB, 6 bin 132 personel alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
İşte Türkiye'nin en zeki illeri!
İşte Türkiye'nin en zeki illeri!
Zeka Testi Merkezi'nin internet sitesinde yaptığı IQ testine göre Türkiye'nin en zeki illeri belirlendi.