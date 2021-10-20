Kara Harp Okulu darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti

İstinaf mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki (KHO) eylemlere ilişkin aralarında okulun dekanı eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 307 sanığın yargılandığı davada verilen kararların, hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Haziran 2019'da karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı.

Ceza dairesi inceleme sonucunda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizliğin bulunmadığını ve kararın hukuka uygun olduğunu belirtti.

Kararda, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 28 sanığa aynı suçtan verilen müebbet hapis cezalarında isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.

"Anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan ceza alan 110 sanık ile "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan cezalandırılan 37 sanık hakkındaki hükmün yasaya uygun olduğu belirtilen kararda, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanığa verilen beraat kararının hukuka uygun olduğu kaydedildi.

Kararda, "Olay tarihinde Kara Harp Okulunda öğrenci konumunda olan bir kısım sanıkların yaşanan olayları anlama, değerlendirme ve buna karşı karar alma hususundaki tecrübe, rütbe ve bilgi düzeyleri dikkate alınarak kaçınılmaz bir hataya düştüklerinden, verilen beraat kararının yerinde olduğu anlaşılmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Eski kurmay başkanı albay İlhami Polat'ın da aralarında olduğu firari 19 sanığın da yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmedildi.

Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski tuğgeneral ve KHO Dekanı Kerim Acar ile eski albay ve KHO Kurmay Başkanı İlhami Polat'ın aralarında bulunduğu 307 sanık hakkında düzenlediği iddianameyi, 12 Haziran 2017'de Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Haziran 2019'da karara bağlanan davada, Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi, sanıklardan 28'i müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Sanıklardan 110'u "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 37 sanığı 6 yıl 3'er ay ve 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı, aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanığın beraatine ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Firari sanık Polat'ın da aralarında olduğu 19 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.