Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ekim 2021 11:12
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün güncel yapılanması içerisinde bulundukları değerlendirilen 5 zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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